¿Estrategia efectiva o arriesgada? Los políticos que llegan a TikTok para acercarse a los jóvenes con bailes, stickers y challenges

El movimiento libertario tuvo una fuerte penetración en los jóvenes, y Gutiérrez lo destaca. “Por eso TikTok es la red en la que mejor repercute nuestro mensaje”, añadió.

El Frente de Todos, en cambio, aún no incursionó en este canal de comunicación. De sus principales referentes, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, solo el Presidente tiene una cuenta de prensa con poca actividad, que se limita a replicar algunos discursos. Una de las pocas usuarias de la coalición oficialista es la legisladora porteña Ofelia Fernández, de 22 años, más cercana generacionalmente a las nuevas tecnologías. Ella maneja sus propias redes y está a cargo de pensar, armar y publicar los videos que difunde en todas las plataformas -que se terminan de viralizar en TikTok- junto a su equipo de producción.

La puesta en escena de Ofelia Fernández Los videos de la legisladora reflejan un trabajo de producción y edición. Suele abrir debates con sus apariciones en las redes "Jardines, primarias y secundarios con comida de calidad"

Santiago Legato, que trabaja codo a codo con Fernández, no cree que tenga un efecto positivo sumarse a la moda del momento y reniega de la llegada de los políticos a la red social. “Si estoy viendo TikTok y me llega un video de un anuncio de algo que no me interesa por más que sea lindo y tenga colores, no me va a llegar”, opinó. Luego de aclarar que no se trata de juzgar lo que hacen los demás, consideró que “si algo es forzado, no sirve”. “Se hace demasiado hincapié en la plataforma y no en el mensaje, que debería abordar las problemáticas de los jóvenes”, analizó.

La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro coincidió en que lo importante es el alcance sobre la juventud. “Se trata de una herramienta necesaria para quienes hacemos política e intentamos difundir nuestras ideas. Crear videos de pocos minutos con contenido desde una perspectiva de izquierda es clave para contrarrestar lo que sale de otros sectores de la política”, planteó.

Fierro, desenvuelta ante la cámara La dirigente de izquierda busca ser didáctica en sus apariciones, intervenidas con diversas herramientas para adecuarse al lenguaje joven "Rompiendo mitos" Ventajas y costos Uno de los aspectos más importantes de la aplicación es su algoritmo, que busca que el usuario permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en TikTok. Releva qué es lo que le gusta para recomendárselo en videos similares. Pero existen también los trends, el contenido de moda como canciones o challenges. Los políticos recurren a ellos para inmiscuirse en las pantallas de quienes no los consumirían de otro modo. La app parece el vehículo ideal entonces para llegar a los jóvenes. Pero para los dirigentes puede tener costos. Elegir bien los temas, ser genuinos y no forzar la manera de expresarse son aspectos fundamentales para que funcione la estrategia. Ante la consulta de LA NACION, el consultor político Lucas Romero puso el foco en que cada red social posee su propio lenguaje -audiovisual en el caso de TikTok- y evaluó que eso “condiciona” la forma de transmitir los mensajes. No están exentos, por lo tanto, de “bordear lo ridículo”. Según su mirada, la baja participación del Frente de Todos en esta aplicación se puede deber a que el kirchnerismo tiene una postura más “dogmática” en la construcción del vínculo con el votante, mientras que la oposición -en especial JxC- tiene una tendencia a formar un contenido más “pragmático”. “La presencia de los políticos en TikTok no es ingenua”, enfatizó Jorge Catelli, psicoanalista y miembro titular en Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Su lectura es que buscan ser “amigables” con el sujeto que consume los videos para “conquistarlo”. El experto no cree que esta incursión sea una “invasión”, porque considera que la virtualidad se mezcló con la vida cotidiana. La psicoanalista y autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual Diana Litvinoff definió como nocivo “el manejo de un mensaje disfrazado de entretenimiento”. En esta línea, opinó que la influencia de la política no tiene que ver con su presencia en internet. “Muchos consideran que hablarles a los jóvenes es tener una buena estrategia de redes y, lamentablemente, en general, están equivocados. Los jóvenes se las arreglan para retirarse de los espacios digitales con presencia de adultos”, aportó el analista político Gabriel Slavinsky. Calificó como un “error amateur” el intento de acercarse a ellos para comunicarse a través de un lenguaje en común y sostuvo que “el modo de conectar con los jóvenes es trabajar en temáticas que les interesen de modo habitual y sostenido”. Cuando ganaron terrenos redes sociales como Twitter, la llegada de los políticos no fue inmediata. Hoy, sería impensado que una figura pública no tenga su perfil. Todavía es prematuro saber qué ocurrirá con TikTok, la más atractiva para las nuevas generaciones.