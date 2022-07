“Es un proyecto fascista”: polémica por la plataforma de Ofelia Fernández para controlar a la policía

La oposición en la legislatura porteña presentará un proyecto para desarmar el sitio web presentado por Ofelia Fernández: “Mapa de la Policía”, por considerarlo un elemento de control “fascista” que solo servirá para “desprestigiar y difamar” a los policías de la ciudad sin oportunidad de defenderse.

El diputado porteño de Pro Juan Pablo Arenaza confirmó a LA NACION que presentará un proyecto en la legislatura de la Ciudad, con la intención de frenar la plataforma con la que Ofelia Fernández busca generar un resgistro público sobre la violencia y el abuso policial. “Nosotros tenemos una postura en contra porque es un proyecto totalmente fascista donde los policías no tienen ningún derecho a la defensa”, resaltó.

Lo calificó como una “locura”, y agregó que al poder denunciarse de forma anónima “tanto ladrones como narcos, van a poder utilizarla para incriminar a policías con nombre y apellido de manera anónima”.

Además, insistió en que es algo “muy grave” que se muestre en un mapa la localización de los policias acusados. “No puede ocurrir que vos anónimamente vayas a denunciar y que te muestre en el mapa dónde está la comisaría o dónde ocurrió el hecho”.

Esto es un proyecto fascista, contra la @SeguridadBA donde se le abren las puertas a los narcos a las mafias para vengarse de los policias que todos los dias se juegan la vida x nosotros. Vamos a trabajar para defender nuestras fuerzas de seguridad. https://t.co/GHz33pcBRU — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) July 13, 2022

Arenaza dijo que ya existe un sistema de denuncia por medio de la subsecretaría de Transparencia que depende del ministerio de Seguridad, y que su creación fue avalada mediante la sanción de la ley de Seguridad Pública en el año 2016, con el apoyo de la bancada del Frente de Todos. “Allí se tiene la potestad de realizar denuncias por abuso policial y se abre un expediente con sumario, y se trabaja para corregir o investigar la denuncia, pero con la posibilidad de que el acusado se defienda”, explicó.

Idas y vueltas

A las críticas sobre la plataforma web se sumó la abogada y dirigente de Pro Florencia Arietto, quien declaró que “una funcionaria promueva una cacería judicial con denuncias anónimas y subjetivas rompe los procedimientos y ensucia las causas que investigan a policías que han violado la ley”.

Coincidió con Arenaza en que la ley de Seguridad Pública ya establece los protocolos para denunciar abusos. “La Ciudad tiene sus contralores policiales, tanto en el poder judicial como en la Oficina de Transparencia, que estableció la ley de Seguridad Pública de la Ciudad, y en el poder legislativo, a través de las comisiones”, detalló.

Les presento el mapa de la policía https://t.co/rrIb1BiyJV pic.twitter.com/4aDuHHQqsU — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) July 11, 2022

La respuesta de Ofelia

Ofelia Fernández no tardó en replicar a la experta en seguridad Arietto, a quien definió como una abogada “no muy buena”, y recalcó que se trata de una herramienta que debe trascender “gobiernos específicos y fuerzas políticas”.

“Arietto será abogada, pero no una muy buena, porque no constituye ningún tipo de infracción o delito”, fogoneo, y enfatizó que “en varios casos hay archivos de imagen y video que corroboran el caso, en principio. Pero hasta no tener el caso completo queremos esperar para cargarlo en el mapa con la legitimidad que implica meterse en algo así”.

Sin embargo, aclaró que se “pone de manifiesto que hay una cotidianeidad de violencia institucional”, por lo que “hay que empezar a mostrar las cosas” para que la información se haga pública “lo antes posible”.