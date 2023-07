Eugenio Burzaco se diferenció del discurso de Patricia Bullrich y anunció un proyecto de ley antipiquetes

escuchar

El ministro de Seguridad porteño y responsable del plan que Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves, Eugenio Burzaco, aseguró que uno de los objetivos del jefe de Gobierno de la Ciudad si llega a la Casa Rosada será terminar con “el negocio del piquete” a fin de resolver la caótica situación que ocurre en la Avenida 9 de julio cuando hay manifestaciones. Con esa idea, adelantó que en las próximamente enviarán al Congreso un proyecto de ley que prohíba el corte de caminos.

“Vamos a ir en contra la causa [del caos] que es el negocio del piquete. En la Argentina se reprodujo un sistema que ha hecho aumentar los piquetes y esto requiere de dos cosas: terminar con la intermediación que hay en los planes sociales y después una ley clara, contundente que prohíba cortar puentes, rutas nacionales, autopistas. La vamos a a mandar al Congreso y estoy seguro que con Horacio Rodríguez Larreta (en la presidencia) se va a votar”, sostuvo en declaraciones a TN.

En medio de las críticas internas desde el ala dura del PRO hacia la forma en que la administración porteña se maneja cuando hay protestas sociales, el funcionario señaló que si bien la “la situación no es estática”, y añadió que en principio se actúa siempre de la misma manera. No obstante, reparó en que el desarrollo del accionar del Estado local está sujeto también a las decisiones que tome la Justicia.

”Lo primero que se hace es el traslado de la fuerza de orden público a la zona de conflicto, luego se comunica con el juzgado. Hay jueces federales que dicen que se despeje la ruta, otros que se abra un carril. La situación no es estática, la ley lo que hace es establecer reglas claras de juego”, señaló. Y frente a los cuestionamientos que llegan desde los propios, dijo que “la violencia es la última ratio del estado, no es la primera forma de resolver el problema.

“Los problemas no se resuelven con el voluntarismo. Lo que cambia este país es tener planes serios, que se apliquen con tiempo, pero no se puede ir por arriba de la ley”, respondió cuando le consultaron por el latiguillo que utiliza Patricia Bullrich -“Esto conmigo no pasa” -para diferenciarse de Larreta en particular y del resto de los precandidatos presidenciales en general.

Por otra parte, Burzaco habló de las ideas que pretenden llevar adelante para frenar el avance del narcotráfico en el país y señaló que recurrirán a las fuerzas armadas para “blindar las fronteras” y derivar al personal de Gendarmería a las grandes ciudades con el objetivo de “recuperar el control del territorio”.

“La primera decisión es volver a usar las fuerzas federales para recuperar el territorio, no compartimos la idea de usar las fuerzas en materia policial. Un acosa es patrullar la frontera y otra es cumplir funciones policiales”.

LA NACION