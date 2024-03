Escuchar

Luego de que el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta reavivara la tensión dentro de Pro por cuestionar las posturas de su dirigencia -sobre todo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri- y deslizar que entregarían el Pro a Javier Milei, el vicepresidente del partido, Federico Angelini, se distanció este martes de estos dichos y criticó al exfuncionario. “Si no se siente identificado con eso, es lógico que no sea parte”, sentenció el también exdiputado nacional.

Además de desmentir la supuesta intención de Bullrich y Macri de entregarle Pro a Milei, Angelini sostuvo que el objetivo es que el partido tenga “nitidez” y explicó por qué la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) perdió la elección presidencial.

“No sé por qué hace esa referencia Larreta cuando ese no es el objetivo. Los dirigentes de Pro tienen la intención de un partido que ya tiene más de 15 años de historia, ganó elecciones, perdió, tiene gobernadores e intendentes, no tienen como objetivo entregarle el partido a Milei. Todo lo contrario. El objetivo de Mauricio y de Patricia es que Pro tenga nitidez, algo que no ha tenido JxC y por eso perdimos las elecciones y salimos terceros”, sostuvo el exlegislador en diálogo con Futurock.

Tras ello, deslizó una crítica hacia el exjefe porteño. “Con Horacio, a quien respeto mucho, tenemos pensamientos totalmente distintos de hacia dónde tiene que ir el Pro y el cambio profundo que necesita la Argentina, que quisimos llevar adelante en 2015 y algunas cosas no nos salieron como nos habría gustado. Ahora tenemos una nueva oportunidad y tenemos que llevarla adelante”, argumentó sobre el acercamiento del partido hacia La Libertad Avanza.

Caravana de campaña, "Marcha por la Argentina", de la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, junto a Federico Angelini. Fabian Marelli

En ese sentido, agregó: “Horacio claramente no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno ni que Pro sea quien ayude al Gobierno a esos cambios profundos. Se siente más afín a un espacio que avanza pero no avanza. Muchos diputados afines a él votaron en contra de la ley ómnibus y entraron en una contradicción enorme. Ojalá quien tenga razón sea el Gobierno y le vaya bien”.

Luego, en referencia a si Larreta debería abandonar Pro debido a sus repetidos desacuerdos, Angelini indicó que esa es “una definición de Horacio”, pero sin embargo remarcó: “Creemos que hay que acompañar al Gobierno y los cambios que necesita la Argentina. Si no se siente identificado con eso, es lógico que no sea parte”.

Al ser consultado sobre la presidencia del partido, Angelini indicó que si bien Patricia Bullrich, que ahora integra la administración libertaria al mando de la cartera de Seguridad, es parte de Pro, es cierto que Macri ya “ha manifestado sus ganas de liderarlo”, mientras que la ministra “dijo que no quería renovar y apoyaría a Mauricio”.

Finalmente, sobre la posibilidad de una fusión entre Pro y La Libertad Avanza, el vicepresidente del partido que fundó Macri, cerró: “Ya sucedió sin la presencia de Mauricio, trabajando en que el bloque vote uniformemente y acompañe el proceso de cambio en el trabajo parlamentario”.

Larreta rechazó que Macri conduzca el Pro

Alejado del rol de funcionario público tras su derrota electoral del último año, Larreta cuestionó las posturas de la dirigencia. “Patricia Bullrich abandonó los valores originales de Pro desde el momento que entró a un gobierno que agrede”, apuntó y rechazó el impulso de cierto sector para que Macri vuelva a la conducción del partido.

El exjefe de Gobierno volvió a la discusión pública sobre el lugar que debe ocupar su partido en la gestión mileísta. “Yo estoy en contra de entregarle Pro a Milei porque tenemos valores diferentes”, dijo en diálogo con radio Mitre.

“Hace 20 años creamos, porque yo he sido parte de la creación en su momento, un partido que valoraba la experiencia política, gente que ya venía con trayectoria, un partido que valoraba la diversidad, con gente que pensaba diferente, un partido que valoraba y que respetaba siempre las distintas voces”, repasó y siguió: “Cuando estuvimos en el gobierno, tanto a nivel nacional como a mí en la ciudad o en la provincia, jamás agredimos a nadie por pensar diferente”.

Asunción de Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aquél día le entregó el bastón de mando Horacio Rodriguez Larreta con la presencia de Mauricio Macri. Rodrigo Nespolo

En este sentido, Larreta destacó que su partido “siempre respetó las distintas voces, la libertad de expresión”.

Al ser consultado por si cree que el expresidente Macri quiere entregarle Pro a Milei, Larreta consideró: “Todas las declaraciones, todas las actitudes van en esa dirección” y siguió: “Y yo lo digo, estoy en contra de entregarle al Pro a Milei, llámese fusión, co-gobierno o como quieran llamarlo”.

A continuación marcó: “Pro tiene que ser una oposición responsable, apoyar todas esas cosas con las que coincidimos, señalar las diferencias y proponer mejoras”.

En otra tramo de la entrevista el exjefe de Gobierno porteño se refirió al futuro de la conducción de Pro y a la posibilidad de que Mauricio Macri vuelva a encabezar el partido: “Creo que Pro necesita una renovación, que hay gente joven para impulsar un cambio, pero con los valores originarios de hace 20 años”.

Asimismo se refirió al lugar de la actual ministra de Seguridad del gabinete libertario y marcó: “La presidenta del Pro [Patricia Bullrich] hoy es parte del Gobierno. Y yo no creo en la palabra fusión, ni co-gobierno; creo en los valores de Pro que tenemos que defender. [Patricia Bullrich] abandonó los valores originales desde el momento que es parte de un gobierno que agrede al que piensa diferente, sean periodistas, artistas, opositores de un gobierno con una actitud muy personalista. Yo no estoy de acuerdo con eso”.

