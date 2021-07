Eugenio Zaffaroni: “Si no reforman el Poder Judicial no van a poder gobernar”

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni analizó este lunes el rol del máximo tribunal y fue categórico respecto a la relación que mantienen con la administración de Alberto Fernández: “Si no reforman el Poder Judicial no van a poder gobernar”.

En diálogo con El Destape Radio, el jurista expresó que la actual Corte “no tiene ideología” a diferencia de otras, que contaba con distintos jueces. “No sé qué función quieren cumplir. Es imprevisible. El único previsible es [Carlos] Rosenkrantz”, dijo.

“Si no se cambia algo no se va a poder gobernar, porque se va a obstruir toda medida de Gobierno, principalmente las de carácter económico”, sentenció en relación a una posible reforma judicial.

En esa línea, analizó: “La Corte que tenemos es la más chica de todo el continente y toda Europa. ¿En manos de tres personas puede quedar el control de constitucionalidad? Para los que se llenan la boca con la palabra República, toda concentración de poder es antirepublicana, eso es peligroso”.

Y sostuvo que al Gobierno “ganas no le deben faltar” para avanzar con la reforma. “Yo estoy en la tribuna, ellos están pateando la pelota pero si no lo hacen, no van a poder gobernar”, dijo, contundente.

Su opinión sobre la quiebra de Correo Argentino

Por otra parte, Zaffaroni opinó que “finalmente pasó lo que tenía que pasar” luego de que la Justicia decretara la quiebra del Correo Argentino SA, empresa icónica del grupo Macri. “Las ofertas eran ridículas frente a la enorme deuda con el Estado. Es un revés, querían evitar la quiebra del Correo”, agregó.

En tanto, se refirió a la postura del expresidente Mauricio Macri. “Se va a victimizar todo lo que pueda, pero ¿qué persecución política hay? Te ofrecen un 10% de la deuda que hay y eso no es un acuerdo, no tiene sentido”, dijo.

“Si lo que te ofrecen una solución razonable, perfecto, pero esta es leonina. No hay nada raro, nada ideológico, es una deuda astronómica”, expresó.

La condena a Milagro Sala

Respecto a la situación judicial de Milagro Sala, el magistrado sostuvo que está presa “por ser mujer, por ser india, pobre, dirigente popular y por haberse enfrentado con un genocida del fondo del telón de la dictadura”.

Para Zaffaroni, el caso de la líder de Tupac Amaru “es la mayor síntesis” de lo que ha pasado en todos los pueblos. “Esto es la vergüenza del derecho para la conciencia jurídica argentina. Se están jugando las reglas del Estado de derecho, de la democracia. Es una aberración”, concluyó.

LA NACION