Extorsión en los planes: Tolosa Paz defendió su gestión en Desarrollo Social y criticó a Pettovello

En medio de una investigación judicial por una supuesta estructura de extorsión en el sistema de planes sociales, la exministra de Desarrollo Social de la administración anterior Victoria Tolosa Paz, defendió su gestión en la cartera que ahora lleva el nombre de Capital Humano, y apuntó contra la ministra actual, Sandra Pettovello. La también diputada nacional de Unión por la Patria (UP) denunció un plan del gobierno de Javier Milei para recortar la asistencia social.

“En los últimos días se encontraron irregularidades y fueron publicadas por todos los medios. Nosotros ni bien llegamos [a Desarrollo Social] iniciamos un proceso de auditoría que arrojó por primera vez en siete años irregularidades en la nómina que pagaba el Ministerio. Nos tocó ser la gestión que le dio de baja a 110.000 planes producto de irregularidades de Potenciar Trabajo” , comenzó la legisladora en diálogo con Radio Mitre.

En ese marco, aseguró que durante su gestión hubo auditorías y entrecruzamiento de datos para corregir las irregularidades. “Nunca pagué en los 14 meses sin autorización judicial, que a su vez me informaba [sobre] los avances de las auditorías, los entrecruzamiento de datos, el impedimento de comprar moneda extranjera, el cruce con Migraciones. Di de baja a planes meses consecutivos por primera vez en siete años. Había denuncias que llegaban al 0800 que daban cuenta de irregularidades de mecanismos extorsivos. Fui dura cuando fui ministra, tuve inconvenientes con sectores que no entendían por qué auditaba. Yo explicaba que cada centavo mal puesto del Estado es un centavo que no llega a personas que lo necesitan”, añadió luego.

Fue tras ello que cargó contra la gestión de Pettovello. “Tienen que pagar los pecadores, no los justos. Y la etapa que está pasando para mí es que [el Gobierno] monta que todo es corrupción, que todo es un plan sistemático para no ejecutar partidas presupuestarias de la política alimentaria. Es la excusa para ajustar, ¿Qué tienen que ver los comedores escolares de las escuelas? En seis meses no transfirieron un solo centavo del servicio alimentario escolar. Efectivamente hay un plan de ajuste”, marcó sobre los supuestos “comedores fantasma” registrados durante el gobierno de Alberto Fernández.

“Si se siguen contando cosas irregulares y delitos o prejuicios de delitos, hay que ir a fondo. Lo que no puede pasar es que esto sea una gran cortina de humo para ajustar. Porque lo que estamos viendo es que mientras dicen todo esto, la realidad es que no están entregando a los comedores comunitarios comida, no están transfiriendo a las provincias el servicio alimentario escolar, no están fondeando el Programa UNIR para los niños y niñas wichis en la provincia de Salta”, aseveró contra la gestión libertaria.

Además, dijo que desde el inicio de la nueva gestión la situación social se agravó a la par de un plan de ajuste. “Hay muchísima gente que yo sé, me consta, porque conozco, recorro, que está muy lejos de pertenecer a un plan sistemático de llevarse algo que no le corresponda y mucho menos de quitarle el cuerpo a la peor crisis económica que vive la Argentina, que se agravó profundamente desde que llegó Javier Milei. Han detenido la ayuda en un país que tiene 60% de pobreza. Es muy grave esto”, indicó.

Luego, continuó en defensa de su gestión dentro de la cartera que ocupó por más de un año. “Si hay alguien que puede hablar con los hechos soy yo porque yo dije que estaba mal el acampe que proponía el Polo Obrero, yo dije que encontré denuncias de extorsión e hice lo propio. Quité 110.000 planes, pero no me ibas a encontrar a mí barriendo el Potenciar Trabajo porque había gente que había utilizado el plan para llevar ese dinero a su casa, o que extorsionaba a la gente más pobre, o que había abuso de poder”, argumentó.

Finalmente, cerró: “Ya había un montón de denuncias. Todo lo que este Gobierno cuenta como novedad, no lo es. Y cuando hay un comedor que no funciona, la responsabilidad es de quien trabaja en estas áreas, hay que cerrarlo y hacer el sumario administrativo”.

