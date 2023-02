Facundo Jones Huala habló desde la cárcel y contó que se siente avergonzado por haber sido detenido borracho

escuchar

Facundo Jones Huala, líder de la violenta agrupación RAM, quien fue detenido en El Bolsón 45 días atrás en estado de ebriedad y vistiendo una pollera, difundió un mensaje grabado desde la Unidad 14 de Esquel, en Chubut, donde espera su probable extradición a Chile, y contó que se siente avergonzado de su alcoholemia.

“En primer lugar pedir perdón a mi gente. Me siento avergonzado por la forma en la que fui detenido, una falta grave a la autodisciplina. Es uno de los principios orgánicos combatir el alcohol, droga y otros vicios dentro de nuestro pueblo. Sin ser excusa, debido a una serie de problemas personales, en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el peor vicio del alcohol, lo cual me llevó a caer de una forma ridícula nuevamente en prisión”, contó.

A pesar de esto, buscó resaltar su posición dentro de su comunidad. “El error lo cometí como persona, todo lo construido y combatido no pierde su valor y tampoco me quita la condición de preso político mapuche”, dijo.

Asimismo, sostuvo que el RAM existe y envió un mensaje al gobierno nacional, luego de que funcionarios negaran la existencia de la organización. “Queda en evidencia de que a pesar de nuestra pobreza nunca transé ni me vendí como lo hacen algunos disidentes que fueron parte de la organización y hoy gozan de impunidad”, planteó.

Al hablar de su posible extradición, dirigió su mensaje al presidente Alberto Fernández. “El Gobierno tiene dos alternativas: mostrar que es lo mismo que la derecha o apegarse al derecho internacional donde los delitos políticos no son extraditables”, argumentó.

El líder mapuche dijo que comenzó una huelga de hambre a modo de protesta. “No solo busca evitar la extradición, decisión final que toma el gobierno nacional así como el cese de la persecución política debido a que las causas en la Argentina son de este tipo [sino también] lograr redimirme frente a mi pueblo por mi error cometido y reposicionar las huelgas de hambre de manera seria, porque por diferentes causas han perdido legitimidad”.

Y continuó: “Solo el tiempo y la gente definirán mi camino como lonko de forma íntegra, al final nadie en esta vida es eterno ni imprescindible”.

Jones Huala, condenado a seis años de prisión por incendiar una estancia y por tenencia ilegal de armas de fuego, es considerado un lonko weichafe para la comunidad mapuche. Este término significa “guerrero”. Su detención y su casi segura extradición a Chile podría marcar el final de su historial signado por acciones violentas, ejecutadas bajo el paraguas de la “causa mapuche”.

