Facundo Manes: “El mayor problema que tiene el país es la interna feroz del Gobierno”

SAN NICOLÁS.- Volvió a su hábitat. Facundo Manes estaba “feliz” de visitar Expoagro dado que se define como un hombre de campo. “Me considero uno de ustedes que hace seis meses se involucró”, aseguró o a un grupo de directivos del rubro. Les dijo, además, que el problema del sector es que está “en un país sin proyecto económico”.

En diálogo con LA NACION, el diputado nacional que fue una de las apuestas de la UCR en las últimas legislativas advirtió que “el mayor problema que tiene el país es la interna feroz del Gobierno”. En la misma línea, agregó: “Creo que la crisis está más cerca de generarla el Gobierno que la oposición”.

Antes de la votación en el Congreso del proyecto de acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Manes sostuvo que la iniciativa “no soluciona los problemas estructurales de Argentina; evita no caer al precipicio, pero no estamos discutiendo un plan económico, una visión estratégica de país”.

El neurocientífico aseguró que “el espíritu” de Juntos por el Cambio es coincidir en la estrategia a la hora de votar y sostuvo que la coalición opositora está “unida en un proyecto y un marco de país”.

—¿Ya tiene definido su voto?

—Lo que está definido es que vamos a tratar de evitar desde bloque de la Unión Cívica Radical y espero que desde el frente opositor, el default de la deuda, porque sería más pobreza, entrar en un terreno desconocido y más desigualdad. Vamos a apoyar que la Argentina se refinancie, pero también a dejar que los detalles de la negociación los maneje el Gobierno porque ellos son los que tienen que gobernar.

—¿Cree que Juntos por el Cambio va a votar en conjunto?

—El espíritu es votar todos juntos, estamos trabajando para tener una una votación conjunta pero tampoco hay que tenerle miedo a las diferencias. Muchos tienen la sensación de qué Juntos por el Cambio está desorganizado y está más frágil y yo lo veo al revés. Desde el 2015 al 2019 tuvimos una coalición que en realidad no funcionó como una coalición.

- ¿Y cómo funcionó?

- El mismo (Mauricio) Macri dijo que fue una coalición electoral y legislativa pero no fue una coalición de gobierno. Las coaliciones europeas que funcionan bien, son coaliciones donde cada partido político tiene una identidad, una estrategia y una idea. Ahora nos unimos en un proyecto, un marco general de país y creo que eso no pasó del 2015 al 2019, aunque está pasando ahora. Así que yo lo veo como positivo que haya diferencias en los partidos.

Facundo Manes, con empresarios del sector en la muestra de Expoagro.

— Menciona las diferencias, ¿Qué piensa de la decisión de Pro de levantarse en la apertura de sesiones del Congreso?

—El que hablaba era el presidente de la Nación en un acto de la democracia que era la apertura de las sesiones legislativas. Yo no coincido con el Presidente, no coincido con el rumbo del país, incluso no coincido con mucho de lo que dijo en el discurso y creo que tuvo mucho de desconexión con la realidad, pero era el presidente de la Nación y me parece que hay que estar, tengo que escuchar para opinar.

- ¿Quiso marcar usted un nuevo camino al quedarse sentado en su banca?

El camino que necesitamos en la Argentina no es el de los extremos, es el de una nueva mayoría que explique a la sociedad una visión de país, que la sociedad la apoye y que esa nueva mayoría tenga una mayoría legislativa que pueda realmente no sólo ganar una elección el año que viene sino encarar de una vez por todas el camino del desarrollo sustentable. Eso se consigue, en mi opinión, de abajo para arriba, hablando con la gente y no con un acuerdo de cúpulas ni de los extremos. Se consigue desde el centro.

- ¿Cómo sería eso?

- Uno puede ganar una elección con el 50% +1 de los votos pero después no se puede gobernar. Hay algunos que la estrategia la hacen de arriba para abajo y yo creo que hay un fin de ciclo de las prácticas de siempre, los mismos de siempre. El desafío de la dirigencia Argentina es inspirar a un país a un nuevo sueño colectivo, como fue la reconstrucción democrática hoy es la modernidad y para eso, este año tenemos que plantearle esta visión de país a la sociedad y si la sociedad apoya, se podrá cambiar Argentina. Si no vamos a estar gobernando como hasta ahora, la mitad de un lado anulando la otra mitad y viceversa y ya sabemos dónde nos lleva esto, a 50% de pobreza, a la falta de ilusión colectiva con los chicos yéndose del país y una sensación de frustración.

— El ministro De Pedro dijo que espera que los opositores no sean los “responsables de generar una crisis como en 2001″. ¿Qué opina de eso?

— El mayor problema que tiene el país es la interna feroz del Gobierno. Porque es un Gobierno anómalo con una vicepresidenta que tiene más poder que el Presidente, que no puede generar una mayoría, un poder más importante que el de la vicepresidenta. Yo creo que la crisis está más cerca de generarla el Gobierno que la oposición.

Facundo Manes, durante la visita que hizo ayer a Expoagro.

— ¿Por qué define al Gobierno como anómalo?

— Porque nació de esa manera. Me pregunto ahora cómo se reconstruye la confianza con un Presidente opinando una cosa y una vicepresidenta opinando otra. Lamentablemente este Gobierno no ha podido tener un plan económico, generar una visión superadora de la Argentina que pudo ser hecha en la pandemia, cuando había un 80% de argentinos que veían con interés que todos los sectores se unieran para una causa común.

— ¿Hay un sector que apuesta al estallido?

— No soy de los que piensan que cuanto peor, mejor, porque un estallido sería más pobreza, más hambre, más frustración para millones de argentinos. Creo que tenemos que lograr, aunque estemos en la oposición, que a este Gobierno le vaya lo mejor posible para después, en el 2023, encarar lo que tenemos que encarar de una vez por todas, que es una visión hacia la modernidad. Un estallido sería muy doloroso para el pueblo. Son momentos para estadistas, no para especuladores.