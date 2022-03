Claudio Lozano: “Martín Guzmán quiso ser amigo del Fondo y la negociación fracasó: recomendamos otras líneas”

En la esquina de las avenidas De Mayo y 9 de Julio se congregarán organizaciones políticas y gremiales para oponerse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se discute en el Congreso y para presentar un amparo colectivo por la “inconstitucionalidad y nulidad insanable de la deuda” con el organismo internacional de crédito. Entre los convocantes está Unidad Popular, partido que tiene como uno de sus referentes al funcionario nacional Claudio Lozano, director del Banco Nación, que subraya que ofrecerán alternativas ante “el fracaso de la negociación de [Martín] Guzmán”.

“Unidad Popular hace la presentación del amparo colectivo, el pedido de nulidad del endeudamiento macrista. Por otro lado, la movilización tiene por objeto plantear al Parlamento argentino que hay otras alternativas de negociación y que lo lógico es que, ante el fracaso de la negociación de Guzmán, podamos recomendarle al Presidente seguir otras líneas ”, afirmó Lozano, en diálogo con LA NACION.

La propuesta del director del Banco Nación es “denunciar ante la Asamblea General de la ONU el incumplimiento del Fondo en el caso argentino, para que el país pueda reducir el capital adeudado” . Lozano aseguró: “No tenemos que reconocer deuda más allá de lo que pagamos como cuota en el Fondo. No puede ser más de 23.000 millones de dólares. [El acuerdo] sería consumar el crimen perfecto, porque con esta votación se borran las huellas de los delitos del Fondo. No hay reestructuración, sino un refinanciamiento que blanquea las irregularidades del Fondo”.

Lozano subrayó que “la estrategia de Guzmán fue hacerse amigo del Fondo y no logró que le reduzcan el capital adeudado ni que le bajen las sobretasas y comprometió injerencia del Fondo”. El economista afirmó también que le planteó personalmente su postura a Alberto Fernández: “Le he planteado personalmente denunciar al FMI ante la ONU. Hubo un enfoque del ministro Guzmán que fracasó y que el Presidente siguió. No convocamos al default ni a repudiar al Gobierno, sino a proponer al Parlamento”.

Si el acuerdo avanza en el Congreso, el funcionario no renunciará a su cargo en el Banco Nación ni impulsará la salida de su partido del Frente de Todos. “ Dentro del Banco Nación tengo muy buena relación con todo el directorio y una tarea que continuar. Renunciaría si no pudiera seguir esa tarea como hasta ahora . El acuerdo le traerá problemas al Banco Nación por la suba de las tasas de interés y el encarecimiento del costo del crédito, lo que planteará problemas para la recuperación económica”, aseveró Lozano, que dijo que el partido Unidad Popular se quedará en el frente oficialista, aunque “se abre una discusión sobre el destino de esta fuerza [por el Frente de Todos]”.

La acción de amparo tiene el respaldo de 150 referentes de distintas agrupaciones. Entre ellos, figuran Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Rubén Giustiniani (diputado provincial de Santa Fe), Ricardo Peidro (CTA Autónoma) y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). La marcha tiene entre las organizaciones convocantes a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y a Soberanxs (la agrupación que integran el exvicepresidente Amado Boudou y la exdiputada Fernanda Vallejos).