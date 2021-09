Facundo Manes: “Si nos mantenemos en la misma coalición, pero con identidades diferentes, vamos a ganar la elección en noviembre

Facundo Manes está entusiasmado después de su primera experiencia política. Se exalta cuando reconstruye sus charlas con vecinos de los barrios más postergados del conurbano bonaerense, fortaleza electoral del peronismo y epicentro de la crisis económica. Antes de ponerse el traje de candidato, el neurólogo y neurocientífico temía encontrarse con una sociedad fracturada. Pero, tras auscultar el territorio en una frenética y exhaustiva campaña, Manes tiene otro diagnóstico: “La gente estaba cansada de votar ‘anti’. Nuestros votos son de esperanza” , dice. Después de recolectar más de un millón de votos en las PASO, Manes se enfoca en la batalla electoral con el kirchnerismo: advierte que sería un error que Pro intente de pintar de amarillo la coalición opositora en la campaña para las generales de noviembre.

–¿La elección de noviembre ya está definida por la crisis del Gobierno?

-Lo importante es remarcar la grieta que hay entre la sociedad y la política. La única certidumbre en todo este proceso es que la oposición es responsable y no va a tirar leña al fuego. Pero, más que especular sobre qué va a pasar en noviembre, es momento de pedirle al Gobierno que resuelva sus problemas internos. Esta crisis estresa aún más a una sociedad que ya está fatigada.

-¿Coincide con Elisa Carrió en que Cristina Kirchnder impulsó un “golpe interno”?

-La Argentina necesita un acuerdo estratégico para encaminar al país al progreso y al desarrollo. Es responsabilidad del Presidente y la vicepresidenta generar certidumbre lo antes posible. La sociedad se expresó y el Gobierno debería escuchar eso.

-¿Está en riesgo la gobernabilidad?

-La oposición va a cuidar la institucionalidad, pero necesitamos que el Gobierno resuelva sus problemas internos para después colaborar.

-¿En las PASO hubo un voto castigo o una reivindicación de la gestión de JxC?

-Nuestros votos son de esperanza. Hace dos meses y pico, yo estaba en mi consultorio, sin experiencia electoral. Hicimos una campaña humilde y austera. Recorrimos todos los barrios humildes del conurbano. Un gran sector que nos acompañó no quería votar más “anti”. En nuestro caso hubo un voto de esperanza. Se habían construido dos extremos y nosotros venimos a ampliar la coalición. El desafío es ganarle al modelo kirchnerista en noviembre y en el 2023. La elección nos dio la razón: no era posible un triunfo si nos cerrábamos y no hacíamos una coalición más plural.

El médico quiere que JxC mantenga la diversidad para volver al poder en 2023 Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Hay desencantados con Alberto Fernández o el kirchnerismo que lo votaron a usted?

-Nos votó mucha gente que nunca había acompañado a Cambiemos o que estaba defraudado. La elección demostró que al kirchnerismo no se le ganaba sin esta interna y que teníamos razón en que la coalición debía tener diferentes identidades y expresiones. Si el espacio era homogéneo, hubiéramos perdido.

-¿Santilli podrá retener sus votos o lo necesitan?

-Estamos conversando en muy buenos términos con Diego. El objetivo es ganarle al kirchnerismo y vamos a estar juntos. Y la mejor manera de hacerlo es mantener identidades, dentro del mismo trazo grueso del país. Si nos fusionamos en un color, podemos tener un riesgo electoral. En cambio, si nos mantenemos en la misma coalición, pero con diferentes identidades vamos a ganar la elección en noviembre.

-¿Horacio Rodríguez Larreta los quiere fusionar en el amarillo?

-No sé qué quiere Larreta en ese aspecto. Nosotros vamos a mantener nuestra identidad, porque tenemos una responsabilidad. Con humildad, hoy tenemos el 40% de la provincia. Nuestra obligación, por el bien de la coalición, es ampliar y tener diferentes identidades, en un mismo marco de país. El desafío es ganarle al kirchnerismo, pero poder transformar la Argentina. Si mantenemos la identidad, vamos a ganar en noviembre.

El desafío es ganarle al kirchnerismo, pero poder transformar la Argentina. Por eso, estamos planteando una coalición de centro popular. Debemos corrernos de los extremos. Si mantenemos la identidad, vamos a ganar en noviembre. Si no hubiésemos hecho esto, Santilli no lo hubiera ganado a Victoria Tolosa Paz.

-¿Mauricio Macri se equivoca si piensa que este triunfo es una reivindicación de su gestión?

-Nos une un trazado grueso de país. No queremos el modelo kirchnerista de Santa Cruz. Dentro del marco, hay identidades diferentes. Vamos a trabajar para cambiar la dinámica que existió en la coalición. Lo que muchos quizás no puedan o no quieran ver es que la coalición cambió: ya no habrá un protagonismo de un color, esto va a ser multicolor. Y eso es bueno, para la coalición y para el país.

-¿Quién salió más fortalecido: Larreta, Macri o la UCR?

-La gente salió fortalecida. Muchos no estaban representados. Estaban votando “anti”. Era pollo o pasta. Y para 2023 nos estábamos encaminando a lo mismo otra vez: kirchnerismo o antikirchnerismo.

-¿La UCR ofreció un mejor menú?

-No solo la UCR, sino también representantes de la sociedad civil, del peronismo, como Joaquín De la Torre, del progresismo, como Margarita Stolbizer, de Pro, como Emilio Monzó o Ramón Lanus. Este paso va a impulsar una coalición de centro popular, que va a tratar de salir del laberinto por arriba. Esto que se está generando no tiene techo ni fecha de vencimiento. La gente ganó porque va a tener una opción diferente al pollo y pasta al que nos iba a llevar otra vez el sistema argentino.

-¿Puede ser un factor de tensión en el arranque de la campaña?

-No. La gente tiene que estar tranquila. Vamos a estar juntos, con identidades diferentes. La Argentina necesita ser inspirada, no solo administrada. El desafío que tenemos es casi parecido al de la reconstrucción democrática.

-¿Va a convivir sin fricciones con Pro?

-Decían que no iba a jugar en política, que no iba a aceptar o que me iba a quebrar con los ataques. Vamos a convivir perfectamente, pero, además, vamos a tratar que con nuestra identidad se acerque a Cambiemos gente que nunca nos acompañó o estaba defraudada. No veo ningún problema.

Entrevista con Facundo Manes Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Usted se tiene parte de JxC? ¿Hay sentido de pertenencia?

-Por supuesto, yo soy parte de Juntos. Sacamos unos 1.300.000 votos. Juntos no es un solo color, son muchos. Lo que va a pasar acá es que va a variar la dinámica de los colores. Gracias a nuestra lista se le ganó al kirchnerismo en las PASO, cosa que parecía imposible. Lo que tiene que cambiar es la dinámica, y nosotros estamos abiertos a la pluralidad.

-Usted llegó a la política con un perfil distinto. ¿Fue un error confrontar con Pro?

-¿Cuándo confronté?

-Pidió que no se usaran impuestos de los porteños y dijo que no se hacía cargo de Macri.

-Siento que nunca confronté. El sistema de campaña me quiso hacer quedar como alguien que tensionó y yo no fui. Lo que dije fue una expresión de deseo, de algo obvio, y nunca vas a encontrar un ataque de mi parte. Lo que sí hay es una convicción de que la Argentina necesita una reconstrucción colectiva. Me han atacado y no he respondido. No me considero un político. Necesitamos más paz y tranquilidad y menos maquinarias que desprestigien a alguien que quiere meterse para mejorar el país.

-¿Cree que Larreta usó la maquinaria para atacarlo?

-No. Fueron públicos los ataques hacia mí. Hay que salir de ahí. Yo quiero hablar del futuro. Por suerte, estamos juntos y le vamos a ganar al kirchnerismo en noviembre.

-Hay dos figuras que pelean por la UCR: Morales y Martín Lousteau. ¿Con quién se siente más cómodo?

-Yo quiero hablar de la Argentina. Hay un dolor tremendo en la gente. Hay hambre y pobreza. Yo voy a estar siempre del lado de la sociedad, no de la discusión política.

-Si es electo, irá a la banca de un bloque heterogéneo. ¿Qué rol tendrá?

-Voy a hacer ese trabajo legislativo basado en el país que quiero. Nunca voy a hacerlo nunca por intereses sectoriales o bandos políticos.

-¿Hay dos estilos en Cambiemos? ¿Hay una línea de “halcones” o “palomas”?

-Más allá de que pueda existir o no, la gente decidirá el liderazgo de Cambiemos en 2023. Lo importante es que ofrezcamos una visión nueva, más amplia y plural, de lo que fue Cambiemos.

-¿Macri fue un buen presidente?

-Es un expresidente y creo que hay que respetarlos más en la Argentina.

-¿Por qué dice que hubo una campaña para invisibilizarlo?

-Ya pasó. Dadas las circunstancias, debemos saber que estamos juntos y que es bueno tener diferencias.

-¿Le molestó que Larreta se involucrara tanto en la campaña?

-No, no para nada. Él apoyaba la lista de Santilli.

-¿Se imagina haciendo campaña con Larreta?

-Me imagino no traicionando a la gente que nos votó y que quería un salto de calidad de la coalición.

-¿No cree que Larreta salió fortalecido como líder de la oposición?

-Repito: salió fortalecida la sociedad.

-Está satisfecho tras su debut. ¿Va por la presidencia en 2023?

-Mi rechazo a la resignación no tiene un gramo de cálculo personal. Si fuera por la comodidad personal, hubiera sido candidato en la Capital, con resultado positivo asegurado. Mi compromiso fue en el lugar más difícil. Hice lo que debía, no lo que me convenía. Quiero ser parte hasta el final de un proyecto colectivo que cambie la decadencia crónica de la Argentina. En eso estoy en cualquier lugar.

-¿El líder de JxC se define en 2023?

-Totalmente. Antes, el sistema iba a llevar a “pollo o pasta”. Ahora, habrá otro plato en el menú.

-¿Hay lomo en su plato?

-No lo hablo en términos personales, sino del proceso que se generando, porque la coalición va a ser más diversa y va a generar nuevos liderazgos. Eso es lo virtuoso de esta elección.