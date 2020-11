Sobre quiénes ganan, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dijo: "Esto no es un River-Boca" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 09:17

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, se refirió hoy al fallo de la Corte Suprema por el cual se puso un límite temporal a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y además confirmó que Daniel Rafecas es el candidato elegido por la Casa Rosada para ocupar la Procuración General. "Es el candidato del Presidente y esperamos que el Senado acompañe", dijo.

En cuanto al fallo de la Corte, la funcionaria al ser consultada sobre si la medida le daba cierto respaldo a la actual vicepresidenta de la Nación aseguró: "No creo que Cristina Kirchner brinde con champagne, acá no gana nadie y no pierde nadie, esto no es un Boca River", aseguró

"El fallo le da la razón al Estado de Derecho y nos reafirma que tenemos una cuota de razón, nuestro criterio de que los jueces no pueden ser trasladados a dedo y esos traslados no pueden serlo en forma definitiva y son temporarios", explicó Losardo esta mañana, en diálogo con María O´Donell en su programa De acá en más, por Radio Metro.

Losardo, destacó que lo que determina la Corte en su fallo de ayer es que "es posible hacer traslados", por lo que la "subrogancia puede existir, pero no de forma definitiva porque estaríamos abriendo la puerta de nombramientos a dedo", por lo que esos nombramientos "tendrían una vía por concurso y otra, por traslados".

O´Donnell, ante esa respuesta, le dijo que también se dieron traslados de jueces en la época de la gestión de Cristina Kirchner, a lo que la Ministra contestó. "Esto no tiene que ver con Cristina Kirchner, sino con un Estado de Derecho".

Fue entonces que la periodista señaló: "Pero de los 10 jueces objetados, solo tres [en referencia también a Germán Castelli], que estuvieron en las causas de Cristina [en las cuales fue investigada por corrupción] quedaron en el limbo". A lo que Losardo, contestó: "Pero nunca pasaron por [la aprobación] del Senado".

O´Donell volvió a indicar que también hubo traslados en la época de la gestión presidencial de la vicepresidenta, y Losardo contestó: "Sí, que se haya hecho toda la vida, no quiere decir que esté bien".

La funcionaria, recalcó: "El fallo reafirma el argumento constitucional que para nombrar a un juez hay que pasar por un examen, por el Consejo de la Magistratura y luego por [la aprobación] del Poder Ejecutivo".

El fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia decidió ayer, por mayoría, que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia deberán dejar los cargos a los que fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, pero determinó que su salida no será inmediata sino que se ejecutará una vez que se hayan realizado los nuevos concursos para ocupar sus vacantes, lo que demoraría al menos dos años.

Bruglia y Bertuzzi ratificaron en su momento los procesamientos de Cristina Kirchner en causas por corrupción durante su administración y es por eso que una de las lecturas del fallo de la Corte, es que beneficio a la videpresidenta.

Sobre Rafecas

La ministra además ratificó que el juez federal Daniel Rafecas es el candidato elegido por la Casa Rosada para ocupar la vacante vigente en la Procuración General. "Es el candidato del Presidente y esperamos que el Senado acompañe", aseguró.

De esta manera quiso desestimar algunas interpretaciones sobre un retiro del respaldo a ese candidato luego de que Elisa Carrió asegurara que apoya esa designación.

Ante la pregunta de si el apoyó de Carrió no molesta, dijo: "Es difícil contestar eso... es valioso cualquier apoyo, necesitamos tener un procurador y es importante que se trate este tema".

"Ni Daniel Rafecas ni Elisa Carrió ni nadie nos va a condicionar" expresó ayer la senadora cristinista María de los Ángeles Sacnun. Así, consideró que el bloque del Frente de Todos pretende avanzar primero con una reforma de la ley que establece cómo se elige al procurador general de la Nación y solo después considerará el pliego del candidato propuesto por el Gobierno, el actual juez federal Daniel Rafecas.

Losardo también explicó que el proyecto que se evalúa en el Senado es "la temporalidad del procurador, si se va cuando termina el periodo presidencial o no"..

Conforme a los criterios de Más información