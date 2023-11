escuchar

A poco de asumir como primera dama, la actriz Fátima Florez contó este lunes cómo vivió ayer el triunfo de su novio Javier Milei y también se refirió a un momento en el escenario que se viralizó, cuando repitió con exactitud lo que decía su pareja. En ese instante también hubo una mirada hacia ella de parte de su cuñada, Karina Milei, que fue interpretada como algunos como un signo de desaprobación, algo que Florez negó esta mañana.

Luego de dar su primer discurso como presidente electo desde adentro del Hotel Libertador, Milei salió a saludar a sus seguidores acompañado por su vice, Victoria Villarruel, su hermana y su novia. Cuando mencionó la frase de Alberto Benegas Lynch, a quien considera su prócer, “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”, a Florez se la vio modular al unísono.

Hoy, sobre eso, explicó en Socios del Espectáculo: “No es cierto que a Karina le cayó mal. Esto quiere decir que yo estoy empapada en todo lo que hace Javier. Eso es el discurso del prócer Alberto Benegas Lynch, de lo que es el liberalismo… Lo recita. Me salió del alma, porque cada vez que veo que lo dice, lo digo; porque es como una conexión. No tiene nada de malo, ni de burla, ni Kari se enojó en absoluto. Después estuvimos comiendo lo más campante y festejando todos”.

Mientras, ahondó sobre los rumores que dejaban traslucir un mal vínculo entre ella y Karina Milei. “Se han dicho tantas cosas, pero tantas, en estos últimos tiempos. Yo decía ‘bueno que se siga diciendo todo, si voy a tener que levantar un teléfono cada vez que se diga’…”, deslizó Florez, que incluso aseguró que no le molestaría “en absoluto” que su cuñada viaje con su pareja a las giras internacionales, aunque aclaró que ella también participará. “Yo voy a seguir trabajando con mi carrera, mis shows, mi teatro; y voy a acompañar a Javier, por supuesto”, comentó, a la vez que tildó a “el Jefe” -como la llama su novio- como ”una mujer increíble con una inteligencia fabulosa”.

Dijo también que sus suegros “son personas encantadoras, súper orgullosas de su hijo” y que su familia está “muy feliz” por ella. “Mi papá estaba ahí presente siempre en el búnker, en primera fila, aplaudiéndolo [a Milei]. Y después mi mamá y mi hermano son más perfil bajo, siempre cuesta más verlos. Súper felices todos”, remarcó sobre cómo vivieron el triunfo frente al oficialista Sergio Massa.

Incluso dijo que ella esperaba la diferencia de 11 puntos con los que su pareja se impuso ante el ministro de Economía. “El otro día le dije a Javier a la noche: ‘¿Vos sabés que vas a sacar un 60%-40%?’. Lo sentía, porque lo sentía en la calle, en el cariño de la gente. Muy feliz y muy orgullosa por él, por supuesto”, indicó, aunque admitió que fue “muy fuerte” que se consolidara un resultado con tanta distancia.

Feliz y movilizada por lo que ocurrió el domingo, dijo creer que podrá combinar “de una manera perfecta” sus facetas de primera dama y de actriz. “Yo ahora estoy preparando la temporada de verano para Mar del Plata y para hacer los dos meses de temporada a full, con un nuevo show, con un megashow espectacular que va a estar increíble; y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante en el cual la gente lo eligió. Se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas”, sostuvo.

De momento, Florez no descartó mudarse a la Quinta de Olivos y se mostró proclive a realizar tareas sociales. “Yo siempre he hecho labores de caridad, es algo que me hace muy bien a mí al alma, me llena de corazón. Así que por supuesto, eso lo disfruto, lo he hecho siempre y lo haré más porque me encanta, lo siento, lo vivo. Es un placer para mí realizar esta tarea porque hacer el bien y ayudar a otro me llena del corazón”, sentenció sobre una de las cosas que encarará bajo su mote de primera dama.

En tanto no consideró que su noviazgo pueda afectarle su carrera como actriz e imitadora. “La gente no tiene nada que ver en absoluto, no pienso así. Tengo mi carrera que construí a base de esfuerzo, trabajo, de que nadie me regaló nada. Yo lo que pienso es que es simplemente me enamoré de un hombre al que en este momento le toca ser el presidente de los argentinos y eso va más allá, es circunstancial, podría haber tenido otra profesión, no tiene absolutamente nada que ver”, indicó.

“Nunca imaginé esto, me sorprendió la vida, me atravesó el corazón. El amor te atraviesa y no tiene explicación, no se planifica, llega a tu vida y es hermoso”, reflexionó sobre su vínculo con Milei, con quien dijo tener una “conexión espiritual muy linda” y también “una conexión física”.

LA NACION