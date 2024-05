Norberto Marcos: el destrato que sufrió Fátima Florez, la propuesta para hacer una serie sobre su vida y el misterio de la tarotista

Escuchar

Fátima Florez y Javier Milei se separaron hace casi tres semanas y el ex de la humorista sigue el tema de cerca. Esta vez, Norberto Marcos plantó bandera, defendió a la artista, apuntó contra el Presidente por el trato que tuvo con ella, reveló que le propusieron hacer una serie con su historia y habló de una tarotista que, según los rumores, se habría convertido el último tiempo en un gran sostén de la imitadora.

En esta oportunidad, Marcos fue abordado por el cronista de Socios en el Espectáculo, el programa que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducen por la pantalla de eltrece. Luego de negar una relación con Bettina Capetillo y asegurar que está soltero, el representante de artistas habló de su actual vínculo con su ex. “Se dijo que tuvieron una charla pos ruptura”, señaló el periodista. “En absoluto”, reaccionó Marcos tajante. “Eso lo desmiento totalmente. Nunca tuve ningún tipo de acercamiento con Fátima ”.

Lejos de mostrar rencor, el hombre del espectáculo se mostró indulgente con la artista, con quien compartió 25 años de su vida. “Ella está con su mundo, sus problemas y supongo que en este momento no debe estar pasándola muy bien porque en su momento dijo que estaba muy enamorada. Supongo que no debe ser lindo, y lo digo por experiencia propia . (...) Cada historia es una historia diferente”, completó.

Pero la conversación no quedó allí. Marcos aprovechó la charla para dar su opinión sobre cómo vio que la trataban a su ex mientras fue pareja del líder de La Libertad Avanza. “Yo nunca vi que se la tratara como realmente creo que se merece ser tratada una mujer como Fátima ”, disparó, aunque no dio ningún nombre propio.

Fátima Florez y Norberto Marcos cuando eran una pareja feliz

Marcos también habló de una posible reconciliación, y si bien no le cerró la puerta a una nueva oportunidad para la pareja, explicó que este no es el momento. “Las cosas cuando se tienen que dar se dan. El tiempo dirá. Hoy Fátima está en otra historia completamente diferente. Yo estoy tratando de encauzar mi vida también por otros lados. Por ahora no veo ninguna chance ”, confesó. Tampoco puso fichas en un regreso entre Fátima y Milei. “Ella dice que se siguen hablando, conversando. Todo ese tipo de cosas. Supongo que le pasará lo que me pasaba a mí: estará con la esperanza de que en algún momento llegue el arreglo. Y eso es feo”, se lamentó.

Una nueva compañía

Fatima Florez regresando de los Estados Unidos luego de su ruptura con Milei Gerardo Viercovich - LA NACION

Hace unos días, trascendió una información sobre el nuevo entorno de Fátima. También en Socios del Espectáculo, aseguraron que hay una tarotista que está muy cerca de ella, que la presenta como su amiga y que es quien la acompaña, la guía y le habría adelantado el final de la relación con Milei. “¿Vos la conocías a la tarotista?”, le preguntó sobre este tema el cronista de eltrece a Marcos. “No. En absoluto. Nunca la vi”, reaccionó, contundente. También se mostró sorprendido por la cantidad de historias que trascienden alrededor de su ex. “ Es una novela bárbara. Hasta yo me engancho ”, confesó entre risas.

En otro tramo de la entrevista, el representante contó que le propusieron hacer una serie, pero que no depende solo de él. “Esta historia no la puede hacer nadie más que nosotros dos, si nos ponemos de acuerdo”, aclaró. Luego, compartió sus ganas de, en algún momento, recuperar su vínculo con Fátima. “Por supuesto. Eso sé que va a pasar en algún momento”. Sobre el final, a Marcos le consultaron sobre la última imitación que hizo Florez de Milei en su show después de la ruptura. “Prefiero no opinar. Yo no se la hubiera dejado hacer ”, cerró, con una media sonrisa sarcástica.

El fin de semana pasado, Fátima Florez debutó en Mendoza con su espectáculo Fátima 100%, el mismo que había estrenado a fin de año en Mar del Plata y que había contado con la presencia de su entonces pareja, Javier Milei. Ya separados, la audiencia puso en duda si la artista seguiría imitando al mandatario, pero así lo hizo. “Estoy soltero”, dijo la actriz en su personificación del titular del Ejecutivo, en tanto ensayaba una sonrisa pícara que era acompañada por las carcajadas de los espectadores.

Mientras se paraba con parte del torso tirado hacia atrás, la artista agregó: “Uhhh… ¡Cómo me gusta Fátima!”. El particular gesto por la separación anunciada por el propio Milei días atrás fue festejada por muchos de los presentes.

