Javier Milei ganó el balotaje presidencial ante Sergio Massa y se convirtió en el nuevo presidente de la Argentina. Con los números oficiales y el reconocimiento de su rival, el líder de La Libertad Avanza habló frente a la militancia que se acercó a las puertas del Hotel Libertador, donde estaba su búnker, y dio definiciones de su próximo gobierno. Sin embargo, algo más llamó la atención. Su pareja Fátima Flórez se volvió viral en las redes sociales: se sabía al menos un fragmento de memoria y lo repetía con mímica al mismo tiempo que él. Al menos así se vio en un video que fue replicado por distintos usuarios.

El candidato electo salió al escenario ubicado sobre la avenida Córdoba junto a su hermana, Karina Milei, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y Fátima Flórez luego de pronunciar unas palabras en el interior del hotel. Allí, agradeció el apoyo recibido a lo largo de todo el país, advirtió sobre la delicada situación económica que recibirán y mencionó a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, como dirigentes claves para la movilización de la fiscalización en las escuelas.

Además de ello, volvió a repetir algunas de las frases más características de toda su campaña, como por ejemplo cómo define al liberalismo. “Nuestro modelo está basado en el respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa al derecho de la vida, a la libertad y la propiedad”, dijo Milei ante la ferviente audiencia.

Fue entonces que a su izquierda se la vio a Fátima Flórez repetir una parte de las palabras que pronunciaba Milei al pie de la letra. “Sus instituciones son las propiedad privada, los mercados libres de intervenciones estatal, la competencia, la división del trabajo, y la cooperación social, donde solo es posible servir al prójimo con bienes de mejor calidad y precios”, enfatizó Milei mientras la actriz lo repetía gesticulando con su boca.

Sin embargo, enseguida Fátima miró a Karina Milei y dejó de repetir el discurso moviendo su maño en forma de puño. “Hay esperanza, porque aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son mas ricos y la gente vive más”, agregó el diputado nacional.

Javier Milei besa a su novia Fátima Flórez afuera de su sede de campaña después de ganar la segunda vuelta de las elecciones en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2023 Mario De Fina - AP

A su vez, el presidente electo le dejó un mensaje para las últimas tres semanas del gobierno de Alberto Fernández: “Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que ha llegado una nueva Argentina, y que actúen en consecuencia; que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final de su mandato del 10 de diciembre. Así, una vez finalizado el mandato, podemos empezar a transformar esta realidad tan trágica”.

Por su parte, Fátima habló con la prensa y expresó: “Es una locura, es hermoso, es un día lleno de esperanza, fíjense el público. Un día hermoso, con mucho nervio. El pueblo se expresó a través del voto. Me encanta acompañarlo porque lo amo”.

Qué dijo Fátima cuándo votó

Antes de la euforia del triunfo electoral de Milei, Fátima Flórez anticipó que la iban a pasar “muy bien” por la noche y que el diputado nacional la estaba viendo cuando emitió su voto.

#Elecciones2023 | Fátima Florez habló luego de emitir su voto



"Voté con el corazón".



Seguí la cobertura de #ELPAÍSELIGE por América TV y A24.

Tras ser abordada por periodistas a la salida de la escuela en la que voto en el barrio de Palermo, la actriz contó: “Mientras estaba votando, [Javier Milei] me dijo que me estaba viendo. Cuando estaba metiendo el sobre en la urna, me mandó un mensaje, me estaba viendo. La realidad es que voté con el corazón”. “Él está super tranquilo”, había expresado sobre el estado de ánimo del líder de LLA.

Luego, respecto de cómo iba a organizar el resto de su día, detalló: “Nos vamos a ver con Javier ahora. Me voy para el búnker. Es un día hermoso. Vamos a esperar los resultados juntos”. Y tras ello pronosticó: “La vamos a pasar muy bien”. Antes de terminar el breve diálogo con la prensa, Flores hizo una imitación de Susana Giménez. “¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto?”, dijo entre risas antes de abordar el vehículo.

