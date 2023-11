escuchar

La pareja del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), la artista cómica Fátima Florez, votó en la tarde del domingo en una escuela del barrio porteño de Palermo. En declaraciones a la prensa, develó el mensaje que le envió Javier Milei mientras metía el sobre en la urna e hizo un pronóstico de cara al balotaje.

Tras ser abordada por periodistas a la salida, la actriz contó: “Mientras estaba votando, [Javier Milei] me dijo que me estaba viendo. Cuando estaba metiendo el sobre en la urna, me mandó un mensaje, me estaba viendo. La realidad es que voté con el corazón”.

“Él está super tranquilo”, sumó sobre el estado de ánimo del líder de LLA.

Luego, respecto de cómo organizará el resto de su día, detalló: “Nos vamos a ver con Javier ahora. Me voy para el búnker. Es un día hermoso. Vamos a esperar los resultados juntos”. Y tras ello pronosticó: “La vamos a pasar muy bien”. Antes de terminar el breve diálogo con la prensa, Flores hizo una imitación de Susana Giménez. “¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto?”, dijo entre risas antes de abordar el vehículo.

El tenso momento que Javier Milei y Fátima Florez vivieron en el Teatro Colón

El pasado viernes por la noche, en plena veda electoral, el candidato a presidente por La Libertad Avanza acudió al Teatro Colón en compañía de la actriz. Su presencia generó, por un lado, cánticos en contra de sus propuestas partidarias y, por el otro, el apoyo de un grupo presente que también se hizo escuchar.

Madama Butterfly fue la ópera que Milei y Florez pretendían disfrutar en el teatro. Todo se desarrolló con normalidad durante la primera parte de la presentación, pero entre el primer acto y el segundo, algunos de los asistentes notaron la presencia del candidato en uno de los palcos y se expresaron con cánticos que decían: “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Además, hubo quienes los abuchearon.

Otros, a su vez, entonaron la marcha peronista. En ese momento se pudo distinguir el sonido de un violín que acompañó los cánticos. Aparentemente, fue un músico de la orquesta de la obra que se encontraba tras el telón quien tocó, según los videos viralizados en redes sociales.

En medio del tenso momento, el líder de La Libertad Avanza se concentró en estrechar las manos de quienes se acercaron hasta el palco donde estaba ubicado para brindarle apoyo. Según pudo saber LA NACION, el enfrentamiento fue por parte de personas que mostraban posturas contrapuestas: quienes apoyaban al candidato y quienes no. Todo concluyó luego del comienzo del segundo acto, que se postergó al menos 10 minutos debido a los disturbios. La obra, que tiene una duración total de casi tres horas, finalizó sin mayores problemas.

Lo ocurrido tuvo repercusiones en las redes sociales, donde se dieron a conocer videos tomados desde diversos ángulos del lugar. El candidato se retiró en medio de un importante operativo de seguridad y se dirigió al hotel Libertador, que se convirtió en su hogar durante estos últimos meses de campaña.

