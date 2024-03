Escuchar

Tras la tensión entre la provincia de Chubut y el gobierno de Javier Milei por los fondos coparticipables, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó que viajará a la reunión con Nación de este viernes, aunque deslizó una advertencia: “Milei necesita escuchar”.

El mandatario chubutense invitó al Presidente y a su ministro del Interior, Guillermo Francos, a una reunión en Puerto Madryn que tendrá lugar este jueves. Allí, el gobernador adelantó que planteará “cuál es el rol histórico de las provincias”.

En su paso por LN+ este martes, Torres hizo referencia al conflicto con Nación por los fondos que le retuvo a Chubut a lo largo de estas semanas a raíz de una deuda del gobierno anterior y explicó: “Estamos planteando que se haga justicia con una reparación donde históricamente los impuestos fueron creando asignaciones específicas para contraer la coparticipación que corresponde a las provincias. Y luego Nación delega a las provincias que se hagan cargo de la salud, educación y seguridad y en muchos casos sin los recursos correspondientes. Vamos a plantear este tema”.

Luego de decir que no le incomodan las reuniones de esta semana, sostuvo que “no quieren” pelearse con Milei sino que reivindicarán “lo que generan las provincias”. “Voy a decir todo lo que las provincias necesitan. Milei necesita escuchar al mal llamado interior del país. Hay que concentrarse en una agenda de desarrollo, la convocatoria del viernes responde a esa urgencia que tenemos”, agregó el mandatario.

En ese sentido, destacó la decisión del Presidente en convocar al Pacto de Mayo de 10 puntos fundacionales junto con las provincias y dirigentes para el 25 de ese mes. “Destaco que se baje la agresión y el nivel de violencia, que es peligroso a donde se llegó. Si bien también cuesta dar vuelta la página, tomamos la decisión de dialogar y dentro de esos 10 puntos está en discusión la coparticipación”, argumentó.

El Pacto del 25 de Mayo

Luego, agregó: “Plantearemos una agenda de desarrollo regional para colaborar con lo que necesita el país, que es que se exporte más, más divisas y más empresas, en paralelo a una agenda de equilibrio fiscal. Necesitamos generar trabajo y la Patagonia tiene muchísimo potencial. Nosotros vamos a decirle la verdad a todos los argentinos, de cuánto producen y cuánto reciben. Es una discusión fundacional para una Argentina federal. Las provincias tenemos la responsabilidad de contener a los sectores más vulnerables”.

Además, le deslizó una advertencia a la administración libertaria por no querer negociar ninguno de los puntos del pacto. “Un pacto federal tiene que tener como vinculante la voz del interior. No es unilateral. En muchas cosas no vamos a estar de acuerdo. Y está bien que esas discusiones queden saldadas”. Sin embargo, destacó: “Hay una oportunidad de discutir un país federal, es un avance histórico”.

En otro tramo de la entrevista, Torres volvió a mencionar que la provincia de Chubut realizó gran parte de las políticas que promueve el gobierno nacional, como un ajuste y el logro del superávit fiscal. “Nosotros logramos superávit fiscal más allá de la bomba financiera que recibimos, hicimos un ajuste, permitimos que empiecen las clases y no le pedimos un peso al gobierno nacional para las obras públicas”, dijo.

Ignacio Torres durante la conferencia de prensa de los gobernadores de la Patagonia en el Senado de la Nación Rodrigo Néspolo - LA NACION

Con respecto al Impuesto a las Ganancias, -siendo que el Gobierno busca restaurarlo- el gobernador advirtió: “No necesitamos la coparticipación de Ganancias, es nuestra. Queremos ver qué plantea el Gobierno, porque además plantea un nuevo impuesto para quienes ganan más”.

Finalmente, cerró: “Hicimos muchas cosas de las que dice Milei. Pero denostar a la política está mal, algunos políticos son malos, esa es la casta. Pero sin política es difícil hacer las transformaciones que necesita la Argentina”.

LA NACION