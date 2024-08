Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta disertarán juntos en el principal centro de estudios energéticos del mundo

Escuchar

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el exministro de Economía Sergio Massa disertarán en septiembre sobre el sector energético argentino en el Instituto Baker de la Universidad de Rice en Texas, Estados Unidos.

En el evento, expertos y formadores de políticas públicas hablarán sobre el potencial de nuestro país en materia de gas y petróleo. El acontecimiento, organizado por el principal centro de estudios sobre energía del mundo, contará además con la participación de gobernadores patagónicos, diputados y empresarios.

El resurgimiento del excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) en la escena política estaba estipulado para el pasado sábado, en el marco de reunión de la mesa bonaerense del Frente Renovador. Sin embargo, aquel congreso que se llevaría a cabo en Sierra de la Ventana terminó por suspenderse a raíz del escándalo que generó la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, y la filtración de fotografías y chats que serían prueba del maltrato.

Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Viercovich - LA NACION

“La Iniciativa del Sector Energético de Argentina del Instituto Baker reunirá a expertos y formuladores de políticas líderes para estudiar elementos clave del sector energético argentino, incluida la exploración y producción de petróleo y gas natural, la infraestructura energética y la participación del sector minero en la transición a las energías renovables. La iniciativa producirá informes escritos y realizará conferencias y talleres presenciales en Buenos Aires y Houston, junto con una serie mensual de seminarios en línea”, resume la web oficial de la Universidad Rice a cerca del encuentro institucional.

Además de Massa y Rodríguez Larreta, participarán además el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el diputado nacional Nicolás Massot; la diputada nacional Danya Tavella; Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de energía argentina; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

La fachada del Instituto Baker, que preside la Universidad Rice en Houston, Texas Instituto Baker

No será la primera visita del ex titular del Palacio de Hacienda a la alta casa de estudios. En septiembre de 2022, en calidad de ministro de Economía de la administración Fernández y junto la exsecretaria de Energía Flavia Royón, mantuvo múltiples encuentros en sus instalaciones con representantes de las principales empresas del sectores energéticos, durante las cuales se destacaron oportunidades de inversión y desarrollo para la Argentina.

“El Ministro, acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, participó en un desayuno de trabajo en el Rush Conference Center, del Instituto Baker de Rice University, con la Comunidad de Negocios e Inversores del sector Energético”, destacaba el gobierno anterior en un parte de prensa.

Sobre el Instituto Baker de la Universidad Rice

El Instituto Baker fue fundado en 1993 por James A. Baker, III. A lo largo de su impresionante carrera, Baker dirigió cinco campañas electorales presidenciales en Estados Unidos y se desempeñó como jefe de gabinete y secretario del Tesoro de Ronald Reagan y como jefe de gabinete y secretario de Estado del George H. W. Bush. Se convirtió con el correr de los años en un actor principal en el debate político en los Estados Unidos y en el extranjero.

Los más de 200 becarios, académicos e investigadores del instituto estudian una amplia gama de cuestiones nacionales e internacionales, y el Centro de Estudios Energéticos del instituto, donde se encuentra el programa de Argentina está catalogado como el principal centro de estudios sobre energía del mundo.

