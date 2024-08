Federico Sturzenegger se metió en la pelea entre Mercado Libre y Modo: “No me gusta que los bancos estén pidiendo regulación”

Escuchar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, se refirió a la pelea entre Mercado Libre y Modo y aseguró que no está de acuerdo con que los bancos le pidan más regulación contra las billeteras virtuales.

“Las empresas piden regulación porque le tienen miedo al Estado. Tienen miedo de que les rompan la mitad del negocio. Entonces le piden una ley para que no los toquen. La Constitución dice que lo podés hacer, pero quieren una ley. Las Fintech me lo pedían cuando era presidente del Banco Central”, afirmó Sturzenegger en LN+, en diálogo con Eduardo Feinmann.

También agregó: “Mercado Pago hizo algo increíble. Te ofrece pagarte por tu dinero, que lo podés usar como caja de ahorro. Eso obligó a los bancos. Esa es la belleza de la competencia y cómo transforma la mente del capitalista en algo que es beneficioso para el individuo”. El economista se pronunció a favor de Marcos Galperin. “No es cierto que sea un monopolio. No hay monopolio desde el momento en que tenés con quién competir”.

En esta línea, el ministro continuó: “Que los bancos pidan regulación para Mercado Pago es un error. Su QR tiene que ser interoperable. Esa es un poquito la regulación”.

En tanto, Sturzenegger concluyó la idea argumentando: “Hay que animarse. No me gusta que los bancos pidan regulación. Quieren meterlos en el mismo corset, y no. Es una persona que te compite con otras reglas y vos tenés que asegurarte de que tenés un producto que es mejor”.

Las declaraciones del expresidente del Banco Central surgen a raíz de la denuncia radicada por Galperín contra las entidades financieras dueñas de la billetera Modo por “concentración prohibida”, “cartelización” y “prácticas coordinadas” para perjudicar a las fintech. Por su parte, desde Mercado Pago consideran que en la billetera virtual buscan “evitar competir entre sí con sus propias billeteras”.

Sturzenegger habló sobre la reforma laboral, jubilaciones y SAD

En cuanto a la reforma laboral, la cual está habilitada por la Ley Bases pero aún falta reglamentar, el ministro afirmó que es una de las más importantes y que está a días de ser anunciada. “El Congreso nos permitió un mecanismo mediante el cual empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo sobre cómo definir el régimen laboral en su sector. Milei nos dijo que solo se puede hacer si es mejor para los trabajadores y para los empresarios. Lo van a definir ellos, no el Gobierno”, aseveró.

En esta línea, aclaró: “Hay un aditamento central. Si a una empresa individual no le cierra [el régimen], puede no participar. Y si le pasa a un trabajador, puede quedarse con la ley de contratos de trabajo. Esto te asegura que los que estén pensando arriba tienen que armar un esquema que le guste al de abajo”.

Respecto a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, Sturzenegger expresó: “Ya está todo en la cancha, es un tema cerrado y no hay más nada que discutir. El cambio que le hizo el Presidente a la ley de deportes es que antes solo podían participar asociaciones civiles sin fines de lucro y ahora también lo pueden hacer empresas que tengan otra figura societaria, si así lo desean los socios. La ley dice que no se puede discriminar a ninguna entidad deportiva por la forma societaria que tiene. Se acabó la historia”. Además, enfatizó: “La AFA tiene un año para adecuar su estatuto, pero no importa porque un club lo puede hacer”.

Por otra parte, se refirió a las quejas que el actual presidente del partido opositor Pro, Mauricio Macri, realizó sobre la falta de equipos técnicos en el gabinete de Milei: “Los equipos se van armando. Uno por supuesto está consultando todo el tiempo y siempre es receptivo a distintas opiniones, pero nuestro ministerio es relativamente chico. Yo era parte de su gobierno, así que me parece que en algunos casos hay personas que se pueden traer o no”.

