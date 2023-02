Fernández viaja a Chaco en medio de las tensiones con el kirchnerismo y se muestra con Capitanich

escuchar

Envuelto en medio de un nuevo capítulo de tensión interna en el que se sumió el oficialismo desde la semana pasada, Alberto Fernández viajó esta tarde a Chaco. En esa provincia se encontrará con el gobernador Jorge Capitanich, quien en los últimos días aseguró: “El Gobierno no puede tener como candidatos al Presidente, a su jefe de Gabinete y al ministro de Economía” .

Fuerte representante de la Liga de los gobernadores, que por estas horas miran atentos lo que sucede con la Corte Suprema de Justicia en el marco del conflicto por la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, Capitanich recibirá al Presidente en lo que será la séptima visita del mandatario a esa provincia durante su gestión.

En lo formal, la visita de Fernández es para inaugurar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), recorrer las obras de un acueducto y entregar viviendas en la localidad de Fuerte Esperanza. A nivel político se trata de mucho más que eso. Fernández estará acompañado toda la jornada por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Se trata de funcionarios que en los últimos días tomaron roles centrales en medio de la interna del oficialismo .

Katopodis y Maggiotti se mostraron este martes por la noche en el asado en Merlo que reunió a intendentes bonaerenses junto a Máximo Kirchner, Sergio Massa y Wado de Pedro, en una imagen que dejó completamente afuera a Fernández y en la que el kirchnerismo duro mostró todo su poderío. A lo que se sumó que se dio en los días posteriores al cruce que protagonizó De Pedro con sus críticas al Presidente, lo que le fue respondido por Tolosa Paz y Aníbal Fernández.

El ministro Gabriel Katopodis, entre los asistentes a la cumbre partidaria de Merlo

Tanto Maggiotti como Katopodis fueron los representantes del mandatario en ese cónclave en el que Fernández no estaba incluido. Ambos ministros también lo defendieron en los medios esta mañana. “Ayer hubo un grado de madurez y convicción de que tiene que haber reglas de juego claras: ningún compañero habla mal de otro compañero; estamos gobernando y tenemos que ganar las elecciones, la sociedad no entiende, no distingue, no se la hagamos más difícil”, dijo Katopodis tras los días de fuerte voltaje interno y que incluyeron fuertes rumores de que Fernández terminaría corriendo a De Pedro de su Gabinete. Punto que era borrado de plano por el kirchnerismo: “No le da la nafta” , repetían en alusión al funcionario.

Por su parte, Tolosa Paz se convirtió la semana pasada en la espada mediática del Presidente al salir a interpelar públicamente a De Pedro por sus declaraciones en off the record sobre el mandatario.

Capitanich, a su vez, también sorprendió con sus declaraciones en los últimos días, cuando dijo: “Hoy estamos sin definición en términos de estrategia política”. Y alertó sobre la necesidad de “constituir una mesa (partidaria) que permita cerrar un acuerdo programático y luego definir el liderazgo, que debe surgir del mandato popular”.

Wado de Pedro y Victoria Tolosa Paz archivo

Sobre la convocatoria a una mesa nacional del oficialismo se busca avanzar en las últimas horas, luego de que el kirchnerismo duro presionara para lograrlo y de que Fernández se resistiera sistemáticamente. Ahora el mandatario define el llamado a una mesa, sin que eso implique para sus adversarios internos su claudicación personal para buscar la reelección en las próximas elecciones.

Corrido por decisión propia de la carrera a las próximas elecciones presidenciales, Capitanich es un hombre de Cristina Kirchner y uno de los más férreos defensores de la posición de las provincias, en el marco de la cual incluso extremó los esfuerzos para que el Gobierno nacional avance contra la Corte Suprema tras el fallo que benefició a Ciudad de Buenos Aires.