Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia los dichos de Spagnuolo sobre las presuntas coimas en Discapacidad

Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza, declaró ante la Justicia como testigo, donde ratificó que el extitular del Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo le había comentado acerca de un circuito de compra de medicamentos donde supuestamente se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho en los medios y ratificó ante Picardi que Spagnuolo le habló sobre esa situación. Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis.

“Confirmó el esquema de corrupción. Confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que luego menciona en los audios”, dijo a LA NACION una fuente del caso.

La declaración es clave porque introduce en la causa por una vía independiente de los audios de Spagnuolo − grabados de manera clandestina y editados− la noticia de los supuestos sobornos en la compra de remedios en la Andis.

Cerimedo era amigo de Spagnuolo y su mujer trabajaba en la Andis. Cerimedo dijo a los medios que Spagnuolo era abogado y debió darse cuenta de lo que afirmaba en las grabaciones. Ante los medios negó haberlo grabado él.

La causa se inició con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, que suele patrocinar a Cristina Kirchner, aludiendo a esos audios que puso al aire el canal Carnaval Stream.

Los abogados de la droguería Suizo Argentina, que proveyeron esos medicamentos, pidieron la nulidad de estos audios, por su origen poco claro.

La Justicia aún no definió si los va a declarar nulos o no, pero ahora tiene la versión de Cerimedo acerca de la misma maniobra, al menos de oídas, por boca Spagnuolo. Con lo que tiene una vía independiente para corroborar esa información.

En la causa paralela que inició el Gobierno para denunciar una operación ilegal de inteligencia, hoy declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, que difundieron los audios de Spagnuolo.

Fueron testigos ante el fiscal Carlos Stornelli, quien desde la semana pasada lleva la investigación de la causa que promovió el Gobierno por un presunto espionaje, luego de que circulara una segunda tanda de grabaciones que serían de Karina Milei.

Las de Federico y Rial fueron declaraciones breves, de no más de 30 minutos, y sin abogados, ya que no están imputados.

Los periodistas se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que pudieran con el caso, dijeron ambos a LA NACION.

Estas últimas grabaciones, que son alrededor de 50, sí están incorporadas al primer expediente, que se abrió tras la explosión del caso, y en el que el fiscal Franco Picardi investiga bajo secreto de sumario la presunta maniobra de corrupción que involucraría a la droguería Suizo Argentino.