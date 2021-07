Fernando “Chino” Navarro cargó contra el ministro de Seguridad de Chubut: “Lo menos que debería pasar es que esté fuera del gobierno”

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, consideró hoy que el ministro de Seguridad Chubut, Federico Massoni, debería dejar el cargo luego de que trascendiera la insólita arenga de la policía provincial con amenazas a piqueteros. En diálogo con LA NACION, repudió los dichos del funcionario contra su par nacional, Sabina Frederic, y acusó al gobernador chubutense, Mariano Arcioni, de “minimizar el tema”.

“Los cánticos de entrenamiento de la Policía de Chubut son absolutamente cuestionables y sorprende que el gobernador Arcioni quiera bajar el perfil del tema minimizándolo, y aún más que el ministro de Seguridad redoble la apuesta diciendo la serie de brulotes que lo cuadran más en una caricatura televisiva tipo Capusotto que en un funcionario serio”, lanzó Navarro en referencia a la arenga de la fuerza de seguridad provincial que se conoció esta semana, tras la difusión de un video en el que un pelotón avanza al grito de “piquetero, piquetero. Ten cuidado, ten cuidado. En la noche muy oscura, a tu villa entraré”.

A continuación, el funcionario se refirió al cruce del ministro con Frederic, que el mismo día en el que trascendieron las imágenes le envió una nota al gobernador Mariano Arcioni por intermedio del secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, en la que afirmó que el video “transmite un mensaje absolutamente opuesto a una política de seguridad democrática y al respeto de los derechos humanos”. Entonces, el funcionario provincial, replicó en Twitter: “No se puede frenar un corte de vías y opina de la policía de Chubut. ¡Venga a ayudarnos a barrer la droga de Chubut, señora!”.

NO PUEDE FRENAR UN CORTE DE VIAS Y OPINA DE LA POLICIA DE CHUBUT.

VENGA A AYUDARNOS A BARRER LA DROGA DE CHUBUT SEÑORA! — federico massoni (@massonifederico) July 29, 2021

“La respuesta a la ministra Frederic demuestra un machismo antediluviano que se condice con lo que Massoni piensa de la seguridad, de la pobreza y de los más frágiles”, afirmó Navarro, para luego puntualizar sobre la figura del piquetero a la que alude el cántico de la Policía de Chubut.

“Piquetero es una denominación que muchas veces se utiliza para describir a una mujer o un hombre que corta la ruta, que atiende a un comedor popular, que atiende y cuida a los chicos adictos de un barrio o víctimas de la violencia de género. Y otras veces se lo usa para discriminar y descalificar en esta puja que existe para enfrentar pobres contra pobres. Por supuesto que el corte de ruta dificulta e incomoda, pero nunca se bucea en las reales causas por las que la Argentina tiene un 42% de pobres”, sostuvo el funcionario, para quien la política debería tener una “mirada mucho más empática y compasiva de quienes han quedado fuera del modelo productivo”.

Finalmente, consideró que Massoni, en las antípodas de su visión, tiene por objetivo construir un “enemigo interno”, una práctica que comparó con la utilizada durante la última dictadura cívico-militar. Por ese motivo, opinó que debería dejar el cargo.

“Si un ministro de Seguridad, que conduce una fuerza de ciudadanos armados para proteger a la sociedad, la entrena como una fuerza de elite para buscar de noche a un enemigo interno, como hacía la dictadura, lo menos que debería pasar es que este fuera del gobierno”, sostuvo, y agregó: “Lo ideal sería que Arcioni lo mande a su casa o, si es indispensable, que lo haga callar la boca y ponga a trabajar como ministro”.

Rumbo a las PASO

En otro tramo de charla, Navarro se refirió a la fuerte interna que se desató en Juntos por el Cambio a poco más de un mes de las PASO. “Cuando hay derrotas electorales y no están saldadas políticamente las causas ni hay un diagnostico común, y más que una PASO se vuelve un amontonamiento de dirigentes discutiendo personas y no ideas, estas cosas ocurren”, analizó. Asimismo, expresó su deseo de que las cosas “se encaucen” en la oposición para que pueda existir un “debate razonable”.

“Cuando las discusiones transitan la descalificación y lo personal no sirve. A mí no me alegra que se peleen. Desde el oficialismo tenemos en claro que la unidad es una cuestión casi filosófica para estas PASO, que deben encararse en el marco del debate de propuestas y no de la descalificación de personas. La pelea de los políticos no puede estar por encima de las preocupaciones del hombre de a pie”, afirmó.

Por último, Navarro habló sobre la inminente designación del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, en reemplazo del ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, tras la postulación de este último como precandidato a diputado -número 12- de la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

“Los integrantes del Movimiento Evita y de muchas fuerzas sociales tenemos mucha afinidad con él porque nos conocemos hace tiempo y hemos militado juntos. Lo consideramos más un militantes político que un intendente, aunque no negamos que lo es y que esto expresa en política alguna cuestión”, dijo.

Y cerró: “Consideramos que va a ser positivo, aunque no va a ser fácil reemplazar a un ministro como Arroyo, que en la peor crisis ha probado largamente su gestión. Pero esperamos con expectativa su llegada, que aún no fue oficialmente confirmada por el Presidente, con lo cual todavía es una expresión de deseo”.

LA NACION