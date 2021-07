María Eugenia Vidal, sobre la tensión dentro de Juntos: “No sé si va a haber un manual de convivencia”

Esta mañana la precandidata a diputada nacional por la Ciudad, María Eugenia Vidal, se refirió a las críticas entre el radicalismo y Pro dentro de Juntos y dijo que lo sucedido en los últimos días debería ser motivo de análisis para los miembros del bloque. “No sé si va a haber un manual de convivencia, eso se lo dejo a Patricia (Bullrich) y todo nuestro equipo”.

Tras los cruces entre el ala radical del espacio, encabezada por el precandidato a legislador en Buenos Aires, Facundo Manes, y los referentes de Pro, la exgobernadora expresó en diálogo con CNN Radio: “Seguimos juntos, pero tenemos que hacer una reflexión necesaria sobre lo que pasó esta semana”.

Sin embargo, se despegó de la elaboración de “un manual de buenas prácticas” con miras a los comicios de septiembre, una idea que ya había sido consensuada durante la última reunión de la mesa nacional del conglomerado opositor y que se reactivó tras los choques internos de esta semana, que también tuvieron como protagonista a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien calificó a Manes de mentiroso.

“Espero que lo que pasó haya sido porque es el inicio de la campaña. No quiero responsabilizar solo a Manes o a una persona particular”, agregó tras los dichos del precandidato que se enfrentará a Diego Santilli en la interna, quien en una entrevista con LA NACION puso en duda los manejos del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que espera que la Ciudad no use los fondos que tiene a disposición para apoyar a su rival en la interna.

Asimismo, después de las declaraciones del gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que denunció en los últimos días que Larreta lleva adelante una campaña para desprestigiar a Manes y la tildó a ella de desertora, Vidal declaró que su prioridad es la Argentina.

“No quiero seguir fomentando el enfrentamiento interno en la Argentina y en mi espacio político”, agregó.

La vacunación en el país

El mismo día en que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que se espera la llegada en los próximos días de casi 300 litros del componente 2 de la Sputnik V para la producción local de alrededor de 1 millón y medio de dosis a fines de agosto, Vidal remarcó que sigue preocupada por la falta de arribo de dosis desde Rusia, a días de conocerse la carta de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que presionó a las autoridades de la vacuna por la falta de cumplimiento del contrato.

“Como hija de una persona que está esperando la segunda dosis, mi principal preocupación es que lleguen las segundas dosis”, dijo y al responder qué hubiera pasado con la gestión de las vacunas en caso de que su espacio estuviera al frente del país añadió: “La pandemia la hubiéramos gestionado como lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires; ahí nadie se salteó la fila para vacunar y nuestro ministro de Salud no hizo política”.

“Ahora vamos a enfrentar una tercera ola sin segundas dosis”, se alarmó la exgobernadora bonaerense y pidió a Vizzotti que cumpla, que comunique cuántas dosis van a llegar y cuándo.

María Eugenia Vidal y Elisa Carrió junto a un payador Prensa Carrió

