Ficha limpia | Polémica frase de un diputado de LLA: “Se ponen polleritas cuando se tienen que poner los pantalones”

Después de que se cayera la sesión por ficha limpia debido a la falta de quorum y a que colegas suyos deslizaran que el Gobierno acordó con el kirchnerismo los faltazos que se dieron en el bloque oficialista, el diputado nacional Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza (LLA), negó esas acusaciones. Pero lo hizo con una polémica frase, en la que acusó a los representantes opositores de hacerse “las mosquitas muertas” y usar “polleritas en vez de pantalones”.

La alocución de Almirón, quien habló en nombre de todo el espacio libertario, fue después de los discursos de Silvia Lospennato, de Pro, que aseguró tener los nombres de aquellos que se comprometieron a ir y no lo hicieron; y de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica (CC), quien directamente denunció un pacto entre los libertarios y los K.

Por su parte, Almirón -con ocho diputados ausentes en su bloque- consideró que no se podía analizar esto de forma aislada, sino que pidió “mirar el contexto”, en el que -según sus planteos- La Libertad Avanza colaboró para que ficha limpia avance en comisión y llegue al recinto.

“Entendemos la problemática y rechazamos rotundamente la ausencia de legisladores que deberían estar debatiendo una norma tan importante, pero hemos tenido junto a la presidencia del cuerpo la enorme responsabilidad de darle institucionalidad, gobernabilidad y seguridad jurídica a un país devastado. Y hemos tenido el acompañamiento de muchos de los bloques que hoy nos critican por esta situación, mientras no se agota la discusión en el recinto, tenemos una posibilidad de seguir mejorando el país. No podemos dejar de ver todas las cosas buenas que hemos hecho este año, porque a pesar de que somos minoría, 37 diputados con la bandera de la libertad han salido a conversar y no solo han acordado la gobernabilidad de esta Nación, sino cosas que no se pudieron hacer cargo quienes presidieron esas comisiones”, comenzó para justificarse.

Venía calmo pero de un momento a otro el diputado correntino elevó el tono y cargó directamente contra la oposición, con expresiones insólitas. “No tenemos miedo a seguir dejando lo que hay que dejar por este país, pero no nos gustan los caraduras de las minorías que se disfrazan de mosquita muerta. Vienen y se ponen polleritas cuando se tienen que poner los pantalones ”, dijo.

Pero no fue solo eso. “Hablar siendo cuatro gatos locos no es lo mismo que salir a generar un consenso para ganar la elección”, manifestó y siguió: “Ganen una elección, pónganse los pantalones y lo que hay que poner en cada comisión. Los caraduras son ustedes. Bien que cuando hay otras cosas se esconden. Tengan valentía. La democracia se hace construyendo y respetando. Acá hay un espacio que los respeta, ustedes no han respetado al Presidente y a los que estamos de este lado”.

Para cerrar, Almirón aseguró que los integrantes del bloque oficialista “no son un cuatro de copas” sino que pelearon la elección en cada una de sus provincias. “No como algunos, que se sientan a esperar el dedo para ser candidatos de la Ciudad o la provincia de Buenos Aires, cuando los que estamos acá entre tres salimos electos uno o dos. Vayan y consensuen, preséntense en una lista a ver si ganan las elecciones”, concluyó.

