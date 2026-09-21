Filtraciones en la Quinta de Olivos, desconfianza y una denuncia judicial: la trastienda de la salida de una funcionaria cercana a Karina Milei

“Motivos personales”. Ese fue el argumento con el que la Casa Rosada respondió oficialmente a la consulta por la salida de la hasta ayer subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez.

Desde esa Subsecretaría, Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, con quien trabajaba palmo a palmo e integraba su círculo chico.

El puesto de Agudiez aún no tiene reemplazo y la baja se dio en medio de todos los cambios que se sucedieron el último jueves, con varias salidas de trabajadores de la Quinta de Olivos, entre ellos el cuñado de Agudiez.

Belén Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei Argentina.gob.ar

Por fuera del primer argumento esgrimido en Balcarce 50, distintas fuentes consultadas por LA NACION enmarcaban la salida de Agudiez en un marco de profundas “desconfianzas” y sospechas de “filtraciones”, las cuales se habrían agudizado en los últimos días.

De hecho, Agudiez, de cuya área dependía todo lo referido al manejo de la residencia oficial de Olivos, no estuvo dentro de los primeros desplazamientos de la semana pasada, entre los que se incluyeron el despido de su cuñado e intendente del lugar, Osvaldo Javier Sosa, junto a otras once personas. Además, se tomó la decisión de que Casa Militar tome el control de la quinta.

En la antesala de esas modificaciones, según pudo saber este diario, ella llegó a estar al tanto y participar de los cambios que se venían en el lugar, lo que se filtró a la prensa el jueves, antes de que llegara la comunicación oficial. Pocas horas después se convirtió en la decimotercera desvinculada alrededor del manejo y trabajo en Olivos.

El viernes incluso fue a trabajar y el domingo se concretó su salida. En el medio hay quienes aseguran que ocurrió un intercambio en tono elevado con Karina Milei. “Eso no lo sé, pero algo pasó entre la semana pasada y el domingo”, apuntó uno de los consultados.

Aunque en el correr de este lunes nadie confirmaba oficialmente el episodio, una fuente consideró: “Karina banca siempre a su gente. Ha bancado personas de todas las líneas si cree que son buenas personas y leales, si ella no sigue por algo es”.

Por otro lado estaban las declaraciones de la diputada nacional Marcela Pagano, ex La Libertad Avanza, que se refirió a la salida de Agudiez por presuntas compras y contrataciones que no tendrían como destino final la residencia oficial de Olivos.

“Que denuncie a la justicia y que la justicia investigue”, apuntó una voz de Casa Rosada sobre las acusaciones de la diputada que llegó a su banca a través de los libertarios y hoy es una acérrima opositora. Pagano fue a la Justicia y radicó una denuncia, a la cual tuvo acceso LA NACION, en Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.

En el medio de todas las versiones que circularon alrededor de su salida, quienes dialogaron con Agudiez en las últimas horas aseguraban haberla visto afectada por lo sucedido, lo que también daba por tierra la versión de una salida por su propia voluntad. Agudiez llegó a ser candidata libertaria en dos ocasiones (a concejal de Escobar y a diputada, junto con José Luis Espert).

La cocina de Olivos quedó en familia: la manejaba Analía Agudiez, pareja del intendente Sosa y hermana de Belén Agudiez, amigo íntima de El Jefe. Además de darle de comer a @JMilei, tienen un catering privado: “Pancitos Caseros”. Los insumos?Que lo expliquen ante un juez (sigo👇🏻) pic.twitter.com/a4dkXSsTKF — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 20, 2026

En tanto que Ramiro Marra, de cuya esfera salió inicialmente Agudiez, dejó en su cuenta de X, un mensaje que también apuntó a la presunta traición de la ahora exfuncionaria.

Marra fue uno de los impulsores de La Libertad Avanza y ladero fiel de Milei en sus inicios. Testigos de aquellos días, en línea con lo que consignó Marra este lunes en su cuenta de X, hablan de una primera traición de Agudiez, que, aseguran, le habría llevado información a la hoy secretaria general de Presidencia sobre los dirigentes que acompañaron a Milei en sus inicios y que ahora tomaron distancia.

“Roma no debe pagar traidores. El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte. Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio. No hay que confiar en alguien que traiciona a otro. Cuidado, no es la única. Son traidores, xq están para robar”, dijo Marra en X.

ROMA NO DEBE PAGAR A TRAIDORES



El que te caga a vos, después caga al que lo usó para cagarte.



Porque el que vende una vez, vende siempre. No es lealtad. Es oficio.



No hay que confiar en alguien que traiciona a otro. Cuidado, no es la única. Son traidores, xq estan para robar. pic.twitter.com/ss06Ucs8ki — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 21, 2026

Conocedores de la intimidad de Olivos apuntaban también al factor “desconfianza” y que había “algo más profundo” en el quiebre de la relación con Agudiez. “Nunca es una sola cosa”, apuntó uno de los consultados.

Otro agregó que el propio mandatario no tenía una buena imagen de Sosa, cuñado de Agudiez y testigo de la intimidad de Olivos. “Era un tipo que se mandó miles de macanas ahí adentro”, completó un asistente a la residencia oficial, aunque sin mayores precisiones.

“Si a mí me preguntan por la mano derecha de Karina, diría que es Mara (por Gorini), no esta chica”, distinguió una persona de diálogo fluido con los Milei.

Agudiez, en un palco, durante la Asamblea Legislativa Captura

Agudiez, sin embargo, tuvo hasta días atrás su escritorio en el primer piso de Balcarce 50, a metros del despacho de su ahora exjefa. Y pisó la Casa Rosada poco antes que el propio presidente Javier Milei. Fue en noviembre de 2023 cuando el libertario ganó la presidencia y Agudiez formó parte del equipo que llegó con la actual secretaria general de Presidencia para iniciar el traspaso con el equipo del saliente Alberto Fernández. Menos de tres años después, este viernes fue su último día de trabajo.

En el círculo cercano al Presidente hubo una suerte de autocrítica por la situación. Consideraron que las salidas en Olivos se dieron con “desprolijidad” y que fue “un error” haber designado a Sosa como intendente de la Quinta.

“Si se echó a alguien que trabaja adentro de esta manera, es porque pasó algo grave. Y si esa persona estuvo tres años viviendo a metros del Presidente, es más grave aún”, dijo un hombre que valora a los hermanos Milei.