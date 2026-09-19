Pese al desgaste de Milei, los nuevos “outsiders” siguen agazapados y no logran cautivar a los votantes desencantados

El deterioro que sufrió la imagen de Javier Milei en el primer semestre del año y la crisis de liderazgo e identidad que atraviesa el peronismo alentaron a figuras extrapartidarias, como el banquero Jorge Brito, el empresario de medios Daniel Hadad o el pastor Dante Gebel, a amagar con dar un salto a la política para anotarse en la carrera presidencial de 2027.

De hecho, en el Gobierno admiten que les inquieta que pueda irrumpir un postulante de los márgenes del sistema que logre seducir a los desencantados con la gestión libertaria en los tramos finales y se quede con el premio mayor.

Pero ni Brito ni Hadad ni Gebel confirmaron que aún tengan deseos reales de participar en la disputa de poder del año próximo. Solo dieron indicios de que podrían considerar una postulación y de que apostarían a construir una alternativa a Milei y el kirchnerismo. En un momento marcado por la incertidumbre, dilatan la decisión hasta que se aclare el panorama. En rigor, aún no lograron cautivar o atraer la atención de un sector representativo de la ciudadanía, según los analistas de la opinión pública.

En sus estudios, Federico Aurelio, de Aresco, detectó que cerca del 25% del electorado aspira a que exista una oferta alternativa al Gobierno y al kirchnerismo o la izquierda. Sin embargo, remarca que Hadad, Gebel o Brito no lucen competitivos hasta ahora. “Hay una voluntad de la sociedad que haya una alternativa a Milei y Cristina, pero hoy ninguno de los eventuales candidatos de ese sector tiene el nivel de conocimiento para liderar ese espacio ni para tener esa intención de voto”, indica. Además, Aurelio remarca que para que una fuerza que represente a la tercera posición posea caudal electoral necesita “tener un solo representante”. En otras palabras: Brito, Hadad y Gebel deberían unirse para concentrar la atención de los votantes que rechazan tanto a Milei como al peronismo.

Jorge Brito, presidente del Banco Macro

Según las mediciones de Juan Mayol, de Opinaia, Hadad tiene un 67% de conocimiento y Brito, 61%. Más complicado estaría Gebel, al que solo identifica un 43%. En una encuesta con 1.434 casos, solo el 2% dijo que votaría a Brito y el 1%, a Hadad, si se presentaran en las PASO. En el menú de opciones aparecían Milei (34%) y Axel Kicillof (17%). En tercer lugar, quedaron los indecisos (16%). Gebel no sumó apoyos. Los datos fueron recopilados a fines del mes pasado.

Con esos números en la mano, Mayol minimiza la probabilidad de que irrumpa un outsider que modifique el tablero político, como ocurrió con Milei en 2023. Hace tres años, ante un descontento generalizado, el líder de LLA fue el instrumento que encontró el electorado para castigar al sistema, a “la casta”. “No está claro qué van a proponer Hadad, Gebel o Brito. Milei tenía ideas disruptivas y se lanzó en 2021, después de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, con un diagnóstico y una propuesta. Hoy hay varios candidatos en el medio y no veo que aparezca algo distinto”, puntualiza Mayol.

Según datos obtenidos en las últimas semanas por Casa Tres, que dirige Mora Jozami, al 35% de la población le preocupa más la chance de que vuelva el kirchnerismo que la eventual reelección de Milei en 2027. En cambio, el mayor temor para un 30% de la sociedad es que Milei continúe como presidente. En tanto, un 16% de los consultados respondió que le inquietan por igual ambas opciones.

Daniel Hadad, empresario de medios

Jozami observa que no será sencillo para un representante de la “tercera vía” o de una opción de centro ocupar esa vacante y aglutinar al variopinto grupo de los descontentos con Milei y el kirchnerismo. “Siempre se habla de tercer espacio, pero en realidad es el cuarto, porque no está la izquierda”, comenta. A su vez, vislumbra que es improbable que una nueva figura ajena al sistema pueda convertirse en un retador temible para Milei. Nota que, tras el ascenso del libertario, ya se habría agotado la idea del outsider “salvador”.

Hugo Haime también presagia que son bajas las probabilidades de que aparezca un outsider o una tercera vía que tenga posibilidades de protagonizar la contienda del año próximo. Lo asocia a que el país vuelve a ingresar en “un proceso de polarización” y el espacio por fuera de los extremos es reducido. “Además, hay una demanda de alguien con experiencia; no veo la opción de un nuevo fenómeno Milei”, puntualiza Haime.

Dante Gebel tiene previsto volver a la Argentina en diciembre próximo

¿Candidatos de laboratorio?

Brito se mueve en las sombras como si planificara competir en 2027, pero aún no muestra sus cartas. Desde hace meses, Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos exmacristas que intentan edificar una opción de centro que agrupe a peronistas y radicales que no comulgan con Milei ni el kirchnerismo, buscan convencerlo de que se sume a la pelea electoral. A Monzó y Massot se sumó Diego Bossio. “Ese espacio mide 15 puntos de largada y tiene 46 de potencial”, aventuran en el grupo que apuntala a Brito. Monzó tiene lazos con intendentes del PJ y mantiene el vínculo con los radicales Ernesto Sanz y Mario Negri, quienes pretenden plantar una propuesta a los dos polos dominantes -una reversión de JxC- y no descartarían sumarse a una interna con Brito en las primarias. De hecho, el tema ya se habló de manera informal entre los articuladores de ambos sectores.

Después del Mundial de EE.UU., el empresario y expresidente de River Plate comenzó a dar definiciones respecto de cuál sería su modelo de país o su visión de la economía. Elogió el ordenamiento de la macro que encaró Milei, pero advirtió sobre los problemas de competitividad y la falta de inversión en infraestructura. También sugirió que se requiere una reforma impositiva para dinamizar la economía.

Sergio Massa y el banquero Jorge Brito coincidieron en un homenaje a De la Sota que reunió a dirigentes del peronismo

Si bien evitó confirmar si evalúa postularse, la mesa de dirigentes que promociona a Brito ya tanteó a la mayoría de los consultores políticos. Por caso, Jaime Durán Barba, exestratega de Mauricio Macri, fue uno de los entrevistados. Quienes asesoran al titular del Banco Macro y de la empresa energética Genneia, que se reencontró con Sergio Massa en Córdoba durante el evento organizado por Natalia de la Sota, confían en que aún hay un margen de tiempo para instalarlo como candidato. Los expertos le transmitieron que en la actualidad las campañas son cortas y que es preferible mantenerse de incógnito y agazapado.

Hadad, el dueño de Infobae, anticipó que definirá si se lanza o no como precandidato a presidente a fines de noviembre, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, las presidenciales de Brasil y los comicios parlamentarios en Israel. El periodista valoró los esfuerzos del gobierno de Milei para lograr el equilibrio fiscal e implementar reformas estructurales, pero consideró que el Presidente debería escuchar y tener más empatía con los argentinos que padecen los efectos del ajuste. Puso el foco en la necesidad de avanzar con una revolución educativa y reclamó un rol activo del Estado para acompañar los avances de la Inteligencia Artificial (IA). Tiene nexos estrechos con el poder político y el establishment financiero de los Estados Unidos, donde hay inquietud respecto de la sustentabilidad del proyecto de Milei.

Daniel Hadad, fundador de Infobae

Gebel, conductor y conferencista con ascendencia en el mundo evangélico, se mantiene replegado y dilata su decisión. Radicado en California, concentra sus energías en organizar el “Superclásico de la Juventud” en el estadio de Vélez Sarsfield, un show que prevé encabezar en diciembre y que marcará su regreso al país. La última vez que el influencer estuvo en la Argentina fue en abril pasado, cuando se reunió con gremialistas, empresarios y dirigentes políticos. Sus laderos en la Argentina son el legislador porteño Eugenio Casielles, uno de los primeros desterrados de La Libertad Avanza, y los sindicalistas Juan Pablo Brey y José Minaberrigaray. Ese grupo trabaja en el armado de una estructura territorial y ya cuenta con un sello partidario para competir a nivel nacional. Aún no saben qué hará Gebel, pero no descartan presentarse de igual forma, incluso en el caso en que el pastor termine declinando la propuesta. Por lo pronto, iniciaron contactos informales con los armados incipientes de Brito y Hadad.

Clima de incertidumbre

A casi un año de que los argentinos vuelvan a las urnas, el escenario está plagado de interrogantes que condicionan las definiciones. ¿Se mantendrán las PASO o no? ¿Se consumará la ruptura entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner? ¿Habrá un repunte de la actividad económica o se agravará el problema del empleo?

En concreto, el gran enigma es si el Presidente podrá ser reelecto. Según datos de Poliarquía, Milei cayó doce puntos en lo que va del año -de 54% a 42%-. La pérdida de apoyo se acentúa cuando se mira al universo de los votantes que apoyaron a Patricia Bullrich en 2023. En ese segmento el Presidente perdió más de veinte puntos.

Aprobación presidencial 2006-2026 (Poliarquía)

Esas dificultades que atraviesa Milei explican los últimos intentos de Bullrich para diferenciarse del Gobierno y el apuro del establishment por hallar un potencial candidato pro-mercado. Buscan un perfil que mantenga el equilibrio fiscal, el corazón del programa de Milei, pero que se muestre moderado y dialoguista a la hora de discutir reformas para desarrollar la economía.

En ese contexto, en los últimos meses irrumpieron los nombres de Brito y Hadad. También se animaron a involucrarse en la pelea electoral los economistas Hernán Lacunza y Carlos Melconian. Ambos expresaron su intención de competir por la presidencia el año que viene.

Javier Milei, junto a su Gabinete Nicolás Suárez

A los encuestadores les cuesta creer que una tercera fuerza pueda romper la polarización kirchnerismo/antikirchnerismo o Milei/anti-Milei que ordena la oferta electoral en la antesala de 2027. Jozami asegura que estos espacios suelen ser atractivos en los años previos a una elección nacional, pero que pierden nitidez a medida que se acerca el momento de la votación.

Una prueba de ello es el rendimiento que tuvo en las últimas legislativas el sello de Provincias Unidas, el frente electoral que diseñaron un grupo de gobernadores dialoguistas. El espacio de centro impulsado por Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora e Ignacio Torres cosechó apenas el 7% de los votos a nivel nacional.

Mariel Fornoni, de Management & Fit, opina que el escenario está abierto y que el resultado de la elección dependerá de la performance de la economía y de la praxis política de Milei. “Las elecciones las ganan y las pierden los gobiernos”, comenta. Fornoni remarca que actualmente el Presidente tiene un 37% de aprobación, según sus mediciones. Estima que el kirchnerismo podría alcanzar el 20% y que hay un sector del electorado que se siente huérfano. Pero la clave, pronostica, será si Milei logra o no retener su nivel de apoyo o si pierde más capital político en la carrera electoral.

“Si Milei llega a octubre con pocas posibilidades de reelección, veo una competencia muy fragmentada. Eso puede llevar a complicarlo al Gobierno porque le va a resultar más difícil ganar en primera vuelta”, puntualiza.