Finalmente Cristina Kirchner viajó a El Calafate, pero no abandona su silencio

EL CALAFATE.- Desde el viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra en esta ciudad, en su primer viaje al Sur tras la operación a la que fue sometida el 4 de noviembre pasado en el Sanatorio Otamendi. La titular del Senado llegó ayer a la tarde al aeropuerto internacional de El Calafate a bordo del avión presidencial Tango-11, y hasta el momento no se informó que realice ninguna actividad oficial, pese a que mañana se espera la presencia del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien realizará un anunció para la actividad ganadera en la provincia.

El domingo pasado Cristina Kirchner no viajó a Río Gallegos a votar por recomendación médica, según explicaron desde su entorno, para no someterse al esfuerzo del viaje de tres horas de avión de ida y otras tres de vuelta en poco tiempo. A la noche, una hora y cuarto después del cierre de los comicios, ella misma avisó por las redes sociales que no iba a ir al bunker del Frente de Todos dado que se había retrasado su recuperación de la histerectomía y le habían indicado reposo.

“Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, escribió la exmandataria en la red social Twitter.

El miércoles, durante el acto del día de la Militancia convocado por el presidente Alberto Fernández, en la Plaza de Mayo, la exmandataria seguía de reposo, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada ante la consulta de La Nación. Cristina Kirchner no ha hablado ni se ha expresado sobre los resultados desde la elección del domingo pasado.

Alberto Fernández en el acto de la militancia Fabián Marelli - LA NACION

Según pudo reconstruir este medio, la vicepresidenta aterrizó aquí ayer viernes después de mediodía y se dirigió a su residencia que mantiene la discreta custodia de la policía federal mientras ella se encuentra en la ciudad. No se descarta que reciba la visita de su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner, quien durante el fin de semana junto a todo su gabinete llega a la ciudad para ser parte del acto de mañana junto a Domínguez en la 46° Exposición y Feria de de la Sociedad Rural de Lago Argentino, SRLA.

Cristina y Alicia tendrán aquí tiempo para analizar los resultados electorales de la provincia, que el domingo pasado fueron desfavorables para el Frente de Todos al dejarlos por primera vez en la historia del kirchnerismo en la provincia, en el tercer lugar en las urnas, por lo menos en las últimas tres décadas. Pese al esfuerzo de Alicia de encabezar la campaña, los resultados del domingo pasado fueron peores que el de las primarias.

Mientras tanto se espera que el ministro de Agricultura de la Nación, quien llegó en un vuelo del ministerio, luego de pasar por el puerto de Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, donde se están construyendo los silos de almacenaje de granos, mañana anuncie un plan vacuno para Santa Cruz de $40.000.0000.-