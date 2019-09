El ministro rechazó el paro nacional docente y criticó al gobernador de Chubut Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2019 • 10:30

En medio de la grave crisis en Chubut, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro apuntó contra el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y cuestionó la medida de fuerza impulsada por los docentes por la muerte de dos maestras en la provincia patagónica después de una protesta.

"Falta a la verdad", dijo el ministro en relación al reclamo de fondos de Arcioni a la Nación para paliar la crisis. Desde la Casa Rosada aseguran que ya le giraron a la provincia los $1300 millones acordados. Pero Arcioni lo niega y reclama más recursos.

"En Chubut no hay un problema docente, hay una crisis provincial con todos los estatales ", afirmó el ministro en diálogo con el canal TN sobre el atraso el atraso a los sueldos estatales que derivó en múltiples paros y protestas que paralizan la provincia hace más de un mes.

La Confederación de Trabajadores de la Educación ( Ctera) anunció ayer un paro nacional de 24 horas para hoy, en el marco de una jornada de luto por el fallecimiento en un accidente de tránsito de dos maestras que volvían antenoche a Comodoro Rivadavia tras haber participado horas antes de una marcha de protesta en Rawson.

En ese sentido, el ministro rechazó la medida de fuerza y dijo: "Podríamos haber recordado a los docentes fallecidos de otra manera, con las banderas a media asta". Además, se solidarizó con el reclamo y apoyó la causa: "Tienen razón en lo que están reclamando, por eso intervino la Nación".

Mariano Arcioni junto a Rogelio Frigerio Crédito: Prensa

Se enviaron $1227 millones

Tras anunciar un polémico proyecto para quintuplicar su sueldo y aumentar entrre un 80% y un 25% todos los salarios de la planta política, el gobernador de Chubut desmintió haber recibido el dinero nacional y ratificó ayer que no piensa renunciar a su cargo. "No se me cruza por la cabeza renunciar, al contrario, estoy más fuerte que nunca para sacar la provincia adelante", dijo el mandatario provincial en declaraciones radiales.

"Cuando aparecieron los paros docentes intervenimos, hablamos con él y sus funcionarios y adelantamos fondos", explicó Finocchiaro y aseguró que Arcioni se había comprometido a usar ese dinero para cumplir con el pago de salarios a los estatales.

Además, detalló que "en total son $1227 millones que la provincia patagónica acordó con el ministro del Interior Rogelio Frigerio": el 10 de septiembre le enviaron $500 millones; el 11, $500 millones; el 12, $100 millones y el 13, $127 millones.