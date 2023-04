Florencia Kirchner anunció que iniciará acciones legales a raíz de comentarios sobre su salud en un programa de LN+

escuchar

Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció que promoverá “todas las acciones legales que correspondan” por los comentarios sobre su salud vertidos en el programa televisivo +Viviana, de la señal LN+.

“Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando”, publicó Florencia Kirchner en su cuenta de la red social Instagram.

Aludía a un diálogo entre la conductora del programa mencionado, Viviana Canosa, y la periodista Laura Di Marco, el viernes de la semana pasada. Al día siguiente la agrupación kirchnerista La Cámpora emitió un comunicado cargado de acusaciones contra el canal y las periodistas. Y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) advirtió el martes que abriría un expediente para determinar si existieron violaciones a la ley de medios que pudieran derivar en una sanción.

Di Marco publicó en sus redes sociales un descargo, en medio de las reacciones surgidas desde el oficialismo. “Después de analizar todos los costados del tema, pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija”, escribió. Y añadió: “El estado de salud de los hijos de los presidentes es un tema de interés público en otras democracias del mundo, pero en la Argentina, en el marco de la grieta, esas expresiones puedan ser leídas como un ataque y causar un dolor innecesario”.

La hija de la vicepresidenta consideró que los comentarios eran “graves y violentos” y citó a la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), que había cuestionado que se hablara de diagnósticos médicos en un programa de televisión. “El trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentran obligados a cumplir según la ley”, sostuvo la entidad.

Florencia Kirchner agradeció “a todas las asociaciones profesionales, colectivos periodísticos, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones políticas que se han pronunciado y han repudiado este lamentable hecho”. Antes de cerrar, denunció: “Me permito agregar: su objetivo fue provocar dolor”.

