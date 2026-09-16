Fopea reclamó un nuevo estatuto del periodista para frenar la creciente vulnerabilidad de la profesión

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hizo una fuerte defensa de la existencia de un estatuto del periodismo, como herramienta para evitar una aumento de la vulnerabilidad que, según plantearon sus autoridades, prevalece en el ejercicio de la profesión. Ante una comisión del Senado, las autoridades del colectivo periodístico abogaron por la sanción de un nuevo estatuto, ante la derogación del que estaba vigente, definida al aprobarse el proyecto de modernización laboral del gobierno del presidente Javier Milei.

Claudio Jacquelin, vicepresidente de Fopea y columnista de LA NACION, planteó ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado que el periodismo se ejerce en “un marco de absoluta vulnerabilidad”. Y subrayó: “La ausencia de una ley específica, como el estatuto, dejaría en una condición de aún mayor vulnerabilidad al ejercicio periodístico, que es una institución fundamental de la democracia, como lo reconocen tratados a los que adscribe la Argentina y están vigentes, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Jacquelin también puntualizó el rechazo de Fopea a la colegiación del periodismo (una iniciativa que propuso el Gobierno) y, en paralelo, volvió a argumentar a favor de la vigencia de un estatuto periodístico. “La existencia de un marco legal nacional garantizaría el ejercicio de la profesión en todo el país, teniendo en cuenta las particularidades de un país como la Argentina y las fragilidades con las que se desarrolla el ejercicio profesional a lo largo y ancho del país. Es imprescindible contar con una ley nacional que dé marco y garantía para ese ejercicio esencial a la democracia”, subrayó. El estatuto del periodista fue derogado por la ley de reforma laboral y dejará de regir en enero de 2027.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en la que Fopea hizo su defensa del estatuto del periodista Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado. - Comunicación Senado

Entre otros puntos relevantes de protección de la tarea periodística, Jacquelin sostuvo que se debe “contar con un marco de respeto a la libertad de conciencia para el ejercicio de la profesión”, en un contexto de “estigmatización, acoso y ataque a la libertad de prensa”.

El vicepresidente de Fopea, además, abogó por el establecimiento de un “blindaje ante la vigilancia”. Señaló que se trata de “situaciones que, por avances tecnológicos y falta de acción de protección de parte de la Justicia y el Estado, se ven cada vez con mayor frecuencia”. También defendió la “autonomía de códigos de ética”.

📌El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) asistió a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, presidida por la senadora Carolina Moisés, para presentar los lineamientos para un nuevo Estatuto del Periodista Profesional. pic.twitter.com/C5r9bECzXE — FOPEA (@FOPEA) September 16, 2026

En la comisión, presidida por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), también se escucharon los planteos del presidente de Fopea, Fernando Stanich, y de la secretaria del foro, Paula Moreno. El encuentro se desarrolló en el Salón Illia.

Stanich rechazó que la vigencia de un estatuto signifique defender privilegios; por el contrario, consideró que implica la preservación de un “escudo democrático” que garantiza la circulación de información de interés público sin presiones políticas ni económicas. Aportó cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, que marcan que, en 2025, hubo un récord de agresiones a periodistas (278 casos), con el que se superó el pico anterior, en 2013 (193 hechos).

Moreno, a su turno, identificó los ejes “El periodista y el derecho a la información”, “Independencia profesional y compromiso ético”, y “Entorno digital e Inteligencia Artificial” como los puntos que estructuran los lineamientos de Fopea. “Si cae el estatuto, no solo pierde el periodista; pierde la sociedad la posibilidad de acceder a información veraz y confiable”, dijo Fopea tras la intervención de sus autoridades en la Cámara alta.