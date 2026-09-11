Foro de ADEPA: el avance de la inteligencia artificial impacta en las redacciones de los medios y plantea desafíos

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- Si hubo un tema que generó consenso absoluto en la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) fue que la inteligencia artificial (IA) ya transformó profundamente el periodismo. Chatbots propios de los medios, asistentes de redacción, generadores de infografías y de notas automáticas, transcriptores y digitalizadores de archivos fueron solo algunos de los ejemplos que compartieron editores y directivos de medios sobre la incorporación de la IA a las redacciones argentinas.

A lo largo de una serie de capacitaciones, especialistas locales e internacionales analizaron en el foro que termina hoy el impacto de la IA sobre la industria periodística y compartieron herramientas concretas que la prensa argentina ya desarrolla y utiliza en sus redacciones.

Juan Pablo Hamada (La Gaceta), Rocío Barquín (ADNSUR), Fernando Curas (El Norte de San Nicolás) y Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz) debatieron sobre el impacto de la IA en las redacciones ADEPA

Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA, presentó un informe sobre el valor de los medios argentinos en la era de la IA. Según los relevamientos, realizados a partir de entrevistas a medios de distintas escalas de todo el país, el uso de esta tecnología hoy es “transversal” –se aplica en las distintas áreas del medio y de la redacción– y “masivo”. Hay consciencia de que se trata de una herramienta que ayuda y acompaña la labor periodística, pero con el entendimiento de que debe contar con la supervisión del periodista.

Entre los desafíos, Ordoñez enumeró la falta de criterios de uso definidos, la necesidad de ampliar las capacitaciones y la dificultad de mantener el tráfico de lectores. Fortalecer las capacidades internas y defender el valor del periodismo permitirá garantizar la sustentabilidad de la profesión en la era de la IA, argumentó.

“La clave es la madurez que hubo este año en medios y periodistas: creció la preocupación por la atribución de contenidos, la sostenibilidad económica y el uso de información por parte de las plataformas. Se están robando la información y no lo reconocen por derecho ni monetariamente”, concluyó.

En la apertura del foro, Martín Etchevers, presidente de ADEPA, expresó su convicción de que la industria encontrará un modelo “para que el periodismo profesional pueda seguir cumpliendo su función” en la era de la IA. “Cambiarán las herramientas, los formatos, las plataformas, los modelos de negocio. Pero seguirá existiendo la necesidad irremplazable de contar con periodistas capaces de verificar información, contextualizar los hechos, investigar, explicar la realidad y ejercer un criterio editorial independiente”, afirmó.

Martín Etchevers, presidente de ADEPA, en la apertura del foro ADEPA

Y agregó: “La IA puede responder preguntas, resumir documentos, generar textos. Pero no puede reemplazar la responsabilidad ética del periodista. No puede construir confianza. Y la confianza sigue siendo el activo más valioso que tiene un medio de comunicación”.

El uruguayo Sebastián Auyanet, consultor de la firma Fathm, presentó casos concretos de aplicación en la Argentina. Uno de los medios analizados construyó un “contextualizador” que propone antecedentes de las personas citadas en un artículo a partir de los propios archivos del diario. Otro medio desarrolló un “asistente de redacción” que tiene en cuenta el manual de estilo y los criterios SEO (optimización para motores de búsqueda). Un tercer diario cuenta con un generador de infografías, y en un cuarto medio la IA redacta automáticamente las notas del clima.

Sebastián Auyanet, consultor de Fathm, presentó la capacitación “Prototipos y casos prácticos de IA en medios argentinos” en la asamblea de ADEPA ADEPA

Distintos editores y directivos de medios de todo el país compartieron también sus propias experiencias. En algunos casos usan la IA para procesar las notas de agencia, ajustar títulos y SEO, y publicarlas de forma automática en el sitio web. En otros, se convirtió en una herramienta de apoyo para armar los guiones de los videos destinados a redes sociales. También hubo directivos que desarrollaron chatbots –asistentes conversacionales– capaces de responder las consultas de la audiencia exclusivamente con información propia del medio.

Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, de Google News Initiative, explicaron que colaboran con la industria periodística a través de capacitaciones y colaboración con tecnología de IA. Uno de los programas que impulsaron este año en Sudamérica se concentra en que “la IA haga las tareas repetitivas que puede hacer de forma muy eficiente y dejar que los periodistas hagan el trabajo que realmente genera impacto: generar noticias, encontrar historias e investigar”.

Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, de Google News Initiative, en la asamblea de ADEPA ADEPA

Además, comentaron que lanzaron un proyecto de digitalización de archivos periodísticos, sobre el que tres medios centenarios expusieron sus resultados: el paso del papel al formato digital, la posibilidad de búsqueda de información y la transcripción de contenidos.

Entre los medios que compartieron sus experiencias sobre la incorporación de la IA en sus redacciones estuvieron OPI Santa Cruz, ADNSUR, La Gaceta, El Norte de San Nicolás, Los Andes, La Capital y El Eco.

Fernando Belzunce, director general de Vocento (España), planteó tres principios para el uso de la IA en los medios: “Debe mejorar nuestro periodismo, debemos garantizar que su uso esté supervisado y su implementación tiene que responder al objetivo de mejorar la imagen del periódico”.

Fernando Belzunce, director general de Vocento (España) presentó “El periodismo en tiempos de oscuridad: liderazgo, confianza y futuro” en la asamblea de ADEPA ADEPA

De las capacitaciones también participaron José Jorge Gómez, gerente global de Preventa de Protecmedia (España); David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion (Estados Unidos); Irina Sternik, capacitadora de Personal Redacciones 5G; y Tomás Vio, jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Grupo Clarín.