Morales Solá y Kirschbaum cuestionaron a Milei por los insultos al periodismo en la asamblea de ADEPA en Tucumán

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (De una enviada especial).- Los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, encabezaron este jueves un encuentro en la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que comenzó ayer en esta ciudad. Durante la conversación, sostuvieron que “la descalificación del periodismo”, hoy impulsada principalmente por el presidente Javier Milei, “es un hecho antidemocrático” que, a su vez, creó “un clima innecesario de confrontación” con la prensa.

En paralelo, reflexionaron sobre el impacto de los avances de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la práctica periodística. Los expositores coincidieron en que la IA dificulta la distinción entre las noticias verdaderas y falsas y en que utiliza información de los medios, a los que no retribuye económicamente por ese “conocimiento robado”.

La presentación, titulada “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán”, fue moderada por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA y titular de La Gaceta, medio tucumano que oficia como anfitrión del foro.

“[El Presidente] ha creado un clima innecesario de confrontación con el periodismo”, introdujo Morales Solá. Consideró que Milei “tiene un desconocimiento muy profundo sobre cómo es la relación del periodismo con los gobiernos”, dado que la misión de la prensa “es contar cosas que los gobiernos que están en el poder no quieren que se sepan”. No existe un periodismo serio “de puro elogio”, apuntó.

Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, en la 64ª Asamblea General de ADEPA ADEPA

“Lo que pasa actualmente es muy grave, pero son tuits. No me van a asustar con tuits a esta altura del partido. El Presidente, a veces, es muy agresivo con la prensa”, afirmó Morales Solá. No obstante, recordó que durante los gobiernos kirchneristas los periodistas y los medios sufrieron “escraches” y acusaciones por parte de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

En la misma línea, Kirschbaum afirmó que “el periodismo siempre está en tensión contra el poder porque hay muchas cosas que el poder no quiere que se sepan y el periodismo, sí” y, en relación con los gobiernos kirchneristas, remarcó que “atacaron un elemento fundamental para un medio de comunicación y un periodista: la credibilidad”, en alusión a la frase “Clarín miente” con la que insistió el kirchnerismo durante el enfrentamiento con el medio.

“Milei nos agarró bastante entrenados”, ironizó Kirschbaum. “Los insultos afectan, por supuesto. La descalificación del periodismo y de los periodistas es un hecho antidemocrático. Pero, a su vez, es un estimulante para que sigamos trabajando de la forma más profesional posible y no dar ningún margen para que esa crítica tenga carnadura”, agregó.

Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, en la 64ª Asamblea General de ADEPA ADEPA

La exposición transcurrió ante la atenta mirada de Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Milei. Su participación no pasó desapercibida. En los minutos previos, se lo vio en el hall del Hotel Sheraton, locación donde se realiza la asamblea, junto a directivos de distintos medios y, durante su entrada al auditorio, saludó a Morales Solá, Kirschbaum y a referentes de las entidades que participan del foro. También asistió Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.

El desembarco de Fernández y Ferrentino representa la primera vez que asisten funcionarios del gobierno de Milei a una asamblea anual de ADEPA, y ocurre en un contexto de escalada de los insultos que propina el Presidente a medios y periodistas. En 2024 y 2025, la gestión nacional no envió emisarios.

Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa del gobierno nacional Presidencia

“Al Presidente le molesta la mentira. Pero queda en el plano discursivo”, justificaron fuentes del Gobierno, en diálogo con LA NACION. Negaron tensiones con ADEPA –al igual que la entidad– y valoraron que sobre el escenario se haya trazado la comparación con el kirchnerismo, un movimiento que propuso Dessein a los expositores durante la presentación.

El desafío de la IA

Morales Solá expresó su preocupación por el avance de la IA: “No sabemos cuánto hay de verdad y cuánto no, y está haciendo un saqueo económico que pone en riesgo el periodismo tradicional”.

Con este telón de fondo, consideró que “no hay IA” que reemplace el “chequeo” de la información, que calificó como “el primer deber del periodismo”, ni las reuniones personales con las fuentes. A su vez, evaluó que la IA carece de “consciencia y contexto: dos elementos fundamentales para el ejercicio del periodismo”.

También transmitió al auditorio su inquietud por las redes sociales, a las que tildó de “un peligro para la información de la sociedad”, en tanto reproducen información falsa que “compite, en una franja etaria muy importante, con el periodismo serio”.

Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION; Daniel Dessein, presidente de La Gaceta; y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, en la 64ª Asamblea General de ADEPA ADEPA

En sintonía con el planteo del columnista de LA NACION, Kirschbaum sostuvo que “los medios tradicionales han perdido la centralidad en la agenda noticiosa”. No obstante, destacó que la prensa “tiene el atributo de confirmar la veracidad de la información”.

Además, lamentó que la IA utilice el conocimiento de la humanidad sin pagar por “ese conocimiento robado”. El 35% de esa información proviene de los medios periodísticos, precisó.

Los avances de la IA y de Internet derivan en la propensión de los periodistas a “dejar de verificar personalmente determinados hechos”, sostuvo. Sin embargo, valoró ciertas herramientas útiles de la IA para el periodismo, como la transcripción y traducción: “El adelanto es maravilloso, salvo que tenemos que saber cómo utilizar esa innovación”.

Esta tarde comenzarán las actividades de capacitación, que tendrán como pilar el análisis del impacto de la IA sobre la industria periodística y la puesta en práctica de esta tecnología en los medios del país. En concreto, Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA, presentará el viernes un informe sobre “el valor de los medios argentinos en la era de la IA”.