Foto de familia: en el cierre de la campaña porteña, Jorge Macri exhibió el apoyo de la cúpula de Pro

No faltó nadie a la “foto de familia”. El expresidente Mauricio Macri –el fundador y patriarca de Pro– y los presidenciables Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta suspendieron por un momento sus peleas internas para posar esta tarde junto a Jorge Macri, el candidato elegido para darle batalla al radical Martín Lousteau por la jefatura de gobierno porteña.

En el último tramo de la campaña electoral rumbo a las primarias del domingo, la cúpula del partido formalizó así su respaldo al primo del expresidente, sobre quien recae la tarea de retener en manos de Pro la ciudad de Buenos Aires, su bastión. Con ese objetivo común fueron convocados para el encuentro, además, la exvicepresidenta Gabriela Michetti y dirigentes de las primeras y segundas líneas partidarias. No fueron de la partida la exgobernadora María Eugenia Vidal ni el exdiputado Federico Pinedo, ambos de recorridas proselitista por Mendoza y San Juan, respectivamente.

“ Para mí es un orgullo este apoyo. Es parte del mensaje que queremos dar, de un rumbo que empezamos a dar hace 16 años como equipo que queremos continuar ”, enfatizó Macri a la salida del encuentro. “Fue un lindo momento estar con los tres”, sostuvo.

“Soy parte del equipo que viene transformando la Ciudad y hoy es un gran desafío y una enorme responsabilidad seguir representando a Pro en la Ciudad. Es momento de dar un nuevo impulso a nuestra gestión, cuidando lo que ya logramos y yendo por más con una visión renovada. Amo esta Ciudad y sé que puedo hacerlo. Contar con el apoyo de Mauricio, Horacio y Patricia es un honor que describe el tamaño de la responsabilidad que deseo asumir”, agregó.

“Para Pro, la Ciudad de Buenos Aires es el lugar donde arrancó la transformación de Mauricio Macri y apostamos a que nuestro candidato, Jorge Macri, mantenga y profundice el trabajo que se viene realizando”, afirmó Patricia Bullrich.

“Desde Pro venimos transformando la Ciudad como nunca antes. Mauricio sentó las bases. Pensó una Ciudad moderna, a largo plazo, que no se inundara, que tuviera transporte accesible para todos, con el primer metrobús y las primeras bicisendas, entre muchas otras grandes iniciativas”, sostuvo Rodríguez Larreta.

“Después, con todo nuestro equipo y junto con los vecinos, profundizamos esa transformación. Creamos la Policía más capacitada y con mejores resultados, generamos espacios públicos de calidad y accesibles para todos, revolucionamos la educación, la salud y generamos más y mejores oportunidades para todos. Esa transformación tiene que continuar y seguir avanzando, y Jorge tiene el equipo, la visión y la experiencia de gestión para poder hacerlo”, agregó el jefe de gobierno porteño.

Mauricio Macri se encargó de poner el cierre. “Jorge está preparado para liderar la nueva ola de transformaciones que necesitan los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que será la versión 3.0 de lo que hicimos hasta ahora. Con él y todo el equipo, la Ciudad va a seguir mejorando”, afirmó el expresidente.

El encuentro se realizó en el Club Alemán de Equitación, en el barrio de Palermo. Con las agendas cargadas de actividades, Bullrich y Larreta se despidieron rápidamente después de las fotos. Volverán a encontrarse este domingo de elecciones a esperar los resultados en un búnker común de Juntos por el Cambio.

Esta postal de unidad se produjo luego de una semana caldeada por las tensiones internas. El detonante fue la decisión de Vidal de expresar su apoyo a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta, lo que provocó malestar en las filas de Bullrich y de Macri. Ambos esperaban que la actual diputada mantuviera su neutralidad en la pelea.

Aunque no lo exprese públicamente, el fundador de Pro no disimula su predilección por Bullrich en la disputa presidencial con Larreta. Con el actual jefe de gobierno porteño la relación es distante desde que decidió convocar a elecciones concurrentes en la ciudad, una jugada que el macrismo interpretó que favorece a Lousteau. El expresidente, obsesionado con retener el dominio de la ciudad en manos de Pro, no termina de digerir las actitudes ambivalentes de Larreta, quien a lo largo de la campaña porteña compartió actividades tanto con su primo como con Lousteau. De hecho, ayer se mostró con el radical en una recorrida por el Parque Tres de Febrero.

En las usinas proselitistas de Lousteau buscan relativizar el impacto de la foto de respaldo a Jorge Macri en la campaña porteña. “No nos mueve el amperímetro: nosotros apostamos a mostrar amplitud en nuestra propuesta de gestión, en cambio Macri ratifica que la suya será una administración endogámica, con eje en el Pro”, sostienen.

El precandidato radical no alterará el ritmo ni la estrategia de su campaña en este último tramo: recorrerá cuatro barrios por día, priorizará el contacto directo con los vecinos, comerciantes y sectores productivos de la ciudad y privilegiará la presentación de sus 172 propuestas en medios y redes sociales.

Una de las postales fuertes del cierre de campaña de Lousteau se verá hoy, cuando reciba el apoyo de Maximiliano Pullaro, el ganador de las PASO en Santa Fe. El jueves será el cierre de la campaña.