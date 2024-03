Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló este sábado luego de la polémica que se desató por la designación de una militante de 23 años de La Libertad Avanza (LLA) en un importante cargo en el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Geraldine Calvella, la elegida para el cargo, fue noticia en las últimas horas porque no tiene título universitario ni antecedentes laborales. “No la conozco”, indicó al respecto el funcionario del presidente Javier Milei.

Tras el ruido generado por el escaso historial laboral de la militante, que fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del ente, el ministro afirmó que no puede “dar mucha información” y que se enteró el viernes de lo ocurrido. “Sé que había una propuesta de designación, pero nada más, el Renaper designa sus propias personas” , deslizó en diálogo con radio Mitre. El organismo depende del Ministerio del Interior, que Francos conduce.

Además, adelantó cuándo el Gobierno se volverá a referir al tema para dar mayores precisiones: “Será un tema que clarifiquemos esta semana”. Sin embargo, advirtió: “No estoy hablando positiva o negativamente, no la conozco”.

Geraldine Calvella junto a Javier Milei. Instagram

Al ser consultado sobre la relación entre la edad de la joven y el cargo que ocupa en el organismo desde mediados de enero, el funcionario argumentó: “La edad no tiene por qué ser una objeción, el tema es si está capacitada o no. Sé que es una mujer joven. No sé cuál será el motivo por el que la han puesto en esa cuestión, pero será porque tiene las condiciones. Tampoco sé si hay una resolución firmada”.

Designación en el Renaper

Tal como publicó LA NACION, el Gobierno designó a mediados de enero a Calvella en un importante cargo en el Renaper. El nombramiento de la mujer, militante de Milei y referente de LLA en la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires, generó controversia porque tiene 23 años y no tiene un título de grado ni antecedentes laborales. Tan sólo trabajó como asesora en la Cámara de Diputados por dos meses.

Sí se sabe que estudió Medicina durante casi tres años en la Universidad Maimónides, desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2023, y luego comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad de Siglo 21, ambas de gestión privada.

Fue nombrada a mediados de enero al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Renaper, según pudo saber LA NACION.

El postero de Calvella en LinkedIn.

El viernes, desde la Casa Rosada defendieron el nombramiento. “No es la directora general del Renaper, el cargo que ocupa Pablo Santos, es una directora de línea, común y corriente, es una dirección simple”, distinguieron. Asimismo argumentaban que en primer lugar aparecen los directores nacionales, luego los directores generales y, en un tercer nivel, los funcionarios de línea, donde ubicaban a Calvella. Y aludieron que su área, en la que fue designada el 15 de enero pasado, depende de la Dirección General de Planeamiento y Logística Documental.

En ese sentido sostuvieron que, al tratarse de una dirección simple, su remuneración es similar a la de las direcciones de igual rango y categoría, tal como lo establece el Sistema Nacional de Empleo Público, que incluye el aumento acordado en febrero por la paritaria estatal.

Aunque no aparece en sus antecedentes laborales, en la Casa Rosada aseguraron que “posee experiencia en la conformación y conducción de equipos de trabajo, con capacidad de liderazgo”, frente a una pregunta de LA NACION.

“Cuenta con experiencia y conocimiento territorial para cumplir las responsabilidades de la dirección: administrar, coordinar e integrar las distintas bases de datos, y su referenciación geográfica, a fin de diseñar y fiscalizar los sistemas de logística para la asignación y distribución de insumos, Documentos Nacionales de Identidad y pasaportes”, agregaron, sin precisiones sobre dónde consiguió esa experiencia y quién la llevó al puesto.

