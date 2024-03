Escuchar

El día después de que el Gobierno recibiera en Casa Rosada a los mandatarios de las provincias, el rionegrino Alberto Weretilneck reveló el piso de Ganancias y la nueva fórmula jubilatoria que propuso la administración de Javier Milei para avanzar en las negociaciones hacia el Pacto de Mayo.

Y pese a la disconformidad de una buena parte de los dirigentes locales con el primer tema, el del gravamen a los sueldos, se mostró optimista de que la nueva ley bases simplificada con 190 artículos avance. Dijo el gobernador de Río Negro que esto dependerá del articulado, que el viernes conocieron de palabra pero esperan tener el texto con el detalle en las próximas horas, sobre todo en relación a la delegación de facultades; y que estará atado también a la “muñeca negociadora” del Ejecutivo nacional.

Impuesto a las Ganancias

Al respecto de la vuelta atrás con el Impuesto a las Ganancias, cuyo piso había sido elevado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa durante la campaña electoral, Weretilneck fue tajante: “Nosotros nos oponemos contundentemente, lo hemos dicho en las reuniones previas y lo ratificamos para que no quede ninguna duda”.

Convencido de que esta carga representa un hecho de “injusticia absoluta”, justificó la oposición de los gobernadores patagónicos a este tema anclado en la baja del poder de compra de los sueldos y en la realidad laboral de sus provincias.

“Con la caída del poder adquisitivo de los salarios en el último año, cargar sobre eso otra deducción más es hasta exagerado. No se puede admitir bajo ningún punto de vista”, sostuvo en Radio Mitre, en primer término. Y, cuando enunció la segunda parte de sus motivos, reveló la cifra a la que buscan retrotraer el impuesto desde Balcarce 50. “En la Patagonia tenemos un costo de vida muchísimo más alto y, al ser más alto el costo de vida, son más altos los salarios. Por más que se ponga un piso 1.500.000 pesos , en la Patagonia nuestro salario tiene que ver con el gas y el petróleo; afecta a prácticamente a toda la masa de trabajadores”, indicó.

Tras eso fue que ratificó que el Gobierno planteó en voz del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y del ministro del Interior, Guillermo Francos, volver atrás el piso de Ganancias a 1.500.000 pesos . Esa cifra generó, según Weretilneck, posiciones disímiles en los gobernadores. “Algunos dijeron que sí y muchos dijimos que no. Ninguno puede comprometer en un tema tan sensible el voto de algún diputado o senador”, marcó.

Fórmula jubilatoria

No obstante, dijo que le pareció bien que ese no haya sido el tema central del encuentro y destacó dos cuestiones que ya no van a incluirse dentro del proyecto legislativo que pretende girar la Casa Rosada al Congreso: retenciones y que el presidente Javier Milei tenga la potestad para dar los aumentos jubilatorios por decreto.

“En esta ley no está retenciones. Fue valorado ayer por el gobernador de Córdoba [Martín Llaryora] porque retenciones fue determinante”, indicó sobre este punto que trabó la discusión del proyecto ómnibus en extraordinarias.

“Y el otro tema que no está es la movilidad jubilatoria como estaba planteada antes: que se le delegaba al Presidente la posibilidad de fijar los salarios de los jubilados”, contó Weretilneck, quien destapó que la Casa Rosada planea actualizar las jubilaciones por inflación a partir de abril y que piensan hacer el empalme con estos meses que mantuvieron la fórmula anterior a través de un “adicional de diez puntos”.

Además, el gobernador de Río Negro dijo que a los patagónicos les interesó que dentro de esos 190 artículos se incluyeran cuestiones productivas, de hidrocarburos y de aliento a nuevas inversiones, que encaminan la cuestión hacia un apoyo de la iniciativa.

“Si bien en la gran mayoría hay una intención de acompañar, tenemos que esperar el texto detallado que se va a enviar en las próximas horas, a ver qué significan los títulos en delegación [de facultades]. Tenemos que esperar las bases que aspira a tener delegado el Gobierno. Sobre eso no se profundizó”, advirtió sin embargo el mandatario provincial.

La idea sobre los fondos a transferir desde Nación a las provincias

En tanto, sobre los fondos fiduciarios, que generaron disputa en las extraordinarias cuando se cayó la ley ómnibus, Weretilneck por su parte dijo que “el Gobierno puede hacer lo que quiere” ya que hay un montón de provincias a las que “ni les interesan” esas cajas.

“Estamos planteando algo superador. El concepto que se empieza a imponer es que queremos tener una relación clara y lineal. Que los fondos que son de las provincias producto de pactos, leyes y acuerdos fiscales se nos transfieran directamente. Las provincias nos haremos cargo y así evitamos esta cuestión de toma y daca, y de imprevisibilidad que planteamos ante el mundo todas las jurisdicciones discutiendo”, sintetizó, con ancla en que ahora también cada territorio deberá absorber los costos de las obras públicas, el transporte y el incentivo docente, todo suspendido a nivel nacional.

“Con respecto a la ley bases en este tono y al paquete productivo, creo que soy optimista. Hay que ver el texto de la ley. Con respecto a lo que vimos soy optimista de que se pueda avanzar. Depende del texto fino de la ley y de la muñeca negociadora del gobierno central, que es un gobierno poco proclive a aceptar ideas de otro. Es un gobierno con un sesgo autoritario bastante importante. Hay que ver si existe esa praxis de sentarse a dialogar y aceptar modificaciones de aquellos que tienen que votar”, sentenció.

LA NACION