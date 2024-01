escuchar

A menos de 24 horas de la convocatoria para sesionar en la Cámara de Diputados, la tensión entre el oficialismo y la oposición dialoguista escaló. Con la discusión estancada sobre puntos concretos, el Gobierno advirtió a la UCR y Hacemos Coalición Federal, a través del asesor presidencial Santiago Caputo, que sin el acompañamiento del paquete de privatizaciones, sobre el que todavía tienen reparos, podría peligrar la sesión de mañana. A este compendio de 66 legisladores le incomoda quedar como obstruccionistas y apunta a cohesionar una postura común antes de la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para esta tarde desde las 19.

En principio, después de las reuniones internas que coordinaron hoy los radicales y la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto, estos espacios se apuraron a subrayar que garantizarán el quórum y propiciarán el debate de la “Ley de Bases”.

Mientras que Pichetto destacó en diálogo con Futurock que “hay que colaborar” y que “hay que hacer un esfuerzo para sacar la ley”, el presidente de la bancada UCR, Rodrigo de Loredo, subrayó a través de X: “Daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la ley ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley”. Sin embargo, no especificaron qué harán los legisladores que componen sus espacios en la votación en particular.

En una extensa reunión de nuestro bloque, adelantamos que desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la ley ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley. Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país.



Hemos… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 30, 2024

Según detallaron quienes conocen las discusiones intrabloque, en estas dos bancadas hay muchas diferencias con lo estipulado en el texto del proyecto que motoriza el Ejecutivo. Estas discrepancias no sólo se dan en relación con el rechazo a la liquidación de determinadas compañías con un valor estratégico, sino con cómo está está definido el procedimiento. La UCR apunta a evaluar en leyes separadas cada empresa sujeta a privatización y Hacemos Coalición Federal -en sintonía con Innovación- plantea un mayor control en el proceso privatizador y que el dictamen de la bicameral se tenga que aprobar por ambas Cámaras.

“Somos varios los que no vamos a acompañar las privatizaciones así como están. En los 90 fue un escándalo y un terrible fracaso”, adelantó un legislador referenciado con el ala dura del radicalismo.

Este mosaico de diputados se reúne por estas horas para definir una postura común y no exponer fisuras. Trabajan para forzar la modificación del artículo de privatizaciones en el recinto y, con ello, evitar un rechazo que los ponga en la misma sintonía que el kirchnerismo. Por eso, apuestan a achicar el paquete de empresas a privatizar y acotarlas a una media docena entre las que podría estar Aerolíneas Argentinas.

Reunión del Bloque UCR. Mañana apoyaremos el tratamiento de la Ley de Bases, pero llevaremos nuestras propuestas al recinto que mejoran la norma.

Hay puntos que deben subsanarse para el bien de todos los argentinos. Seguimos trabajando sin bajar los brazos. pic.twitter.com/WtelPWn3jQ — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) January 30, 2024

En el oficialismo, en tanto, reconocen que no tienen “el nivel de acuerdos necesarios” y que llegan a la sesión con “incertidumbre”. No obstante, los referentes libertarios consultados por este medio no admitieron -pero tampoco negaron de plano- la posibilidad de retirar el proyecto de ley ómnibus que dejaría sin efecto la sesión de mañana. “Hay un clima de tensión que complica todo” , reconoció una de las espadas legislativas del Poder Ejecutivo.

Otra de las alternativas que se barajó en La Libertad Avanza (LLA) fue la de exponer a la oposición en el recinto frente a la falta de acompañamiento al cambio que plantea el Presidente. Es decir, a pesar de llegar sin las adhesiones necesarias para aprobar los puntos nodales de lo que queda de la iniciativa, escenificar su posición de mártires del ajuste. “Que voten con el kirchnerismo”, bramó uno de los diputados del bloque que preside Oscar Zago.

Alejandro Vilca (FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Gabriel Bornoroni (LLA) y Germán Martínez (Unión por la Patria), conversan en el plenario de comisiones Santiago Filipuzzi

La rispidez entre el Gobierno y las bancadas que tienen el poder de definir la suerte del proyecto se intensificó después de la reunión que mantuvieron los gobernadores de Pro, UCR, peronistas e independientes y el ministro del Interior, Guillermo Francos. A pesar del pedido concreto de coparticipar -al menos en un 30%- el impuesto PAIS, el Gobierno definió que “se discutirá más adelante”, junto con el resto del paquete fiscal que se eliminó del proyecto de “Ley de Bases”. Esto supone que el alivio para las cajas provinciales, a las que se les intensificó su rojo después de la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, se hará esperar.

Esta tarde, funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy se congregaron junto a referentes de la secretaría de Energía de la Nación en la Casa de Santa Fe para delimitar el corte de biocombustibles y bioetanol, otro de los puntos espinosos del proyecto de Milei. Los mandatarios apuntan a subir el piso de corte e incrementarlo paulatinamente a lo largo de los próximos tres años para llevarlo a 15%. “Intentamos llegar a un punto de acuerdo con el secretario Eduardo Chirillo”, señaló el ministro de Producción y Desarrollo, Gustavo Puccini.

La estrategia de toma y daca que ejerce el Poder Ejecutivo quedó plasmada en las amenazas de Luis Caputo, quien condicionó la transferencia de las partidas provinciales al acompañamiento de la ley ómnibus en un tuit intimidante. “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Por eso, esta mañana Nicolás Massot, diputado de Hacemos Coalición Federal, manifestó su descontento por no haber llegado a buen puerto en las negociaciones que se tejieron en las últimas horas, y analizó que no ve voluntad del Ejecutivo en que la ley se apruebe y deslizó que el presidente Javier Milei pretende extorsionar a los legisladores con cuestiones de su vida privada. “Si no tendrían que haberse presentado en otro organismo, esto es una república. No se gobierna por decreto”, indicó.

A estas declaraciones se subió el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, quien aprovechó la agitación para solicitar una postergación de la sesión. “Es gravísimo lo que preanuncia el diputado Massot”, señaló a través de X, y advirtió sobre la “irresponsabilidad de que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes”. Estas idas y vueltas tensionaron la previa de la reunión de Labor Parlamentaria y minaron la llegada al recinto, en el que se prevé un debate extenso y con una oposición dialoguista que no pareciera llegar en buena sintonía con el oficialismo.