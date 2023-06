Fuerte cruce entre Larreta y Bullrich en el inicio de la campaña: “fracaso”, “ventajero”, “oportunista”

escuchar

La nueva estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de confrontar con Patricia Bullrich, su competidora en la interna de Juntos por el Cambio, desató un fuerte enfrentamiento en el seno de Pro. Después de que el jefe porteño dijera que el modelo que llevó adelante Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos “fracasó” al defender su apuesta por la ampliación del espacio opositor y la búsqueda de acuerdos para darle sustentabilidad a un plan económico, la exministra de Seguridad salió a cruzar a su rival en duros términos: lo tildó de “ventajero” y “oportunista”.

“Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto”, lanzó Bullrich en diálogo con el diario Clarín.

Y remató: “Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”.

Bullrich no fue la única referente del ala dura de Pro que salió a responderle a Larreta y a respaldar a Macri. También se sumaron el radical Luis Petri, candidato a vicepresidente de la exministra, y Néstor Grindetti, la carta del frente “La fuerza del Cambio” en la provincia de Buenos Aires para la interna con Santilli.

“Es decepcionante escuchar a Larreta criticar más a Bullrich y a Macri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el kirchnerismo y Massa. No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina. Se los enfrenta, con coraje y valentía”, remarcó Petri.

¿Quien puede decir que la inserción de Argentina en el mundo como nunca antes en su historia fue un fracaso?



¿Quien puede decir que la lucha contra el narcotrafico y la inseguridad poniéndonos siempre del lado de la gente fue un fracaso? https://t.co/UwftqrdslD — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) June 28, 2023

Grindetti, en tanto, reivindicó los resultados de la gestión de Cambiemos en materia de política exterior o en la lucha contra el narcotráfico. “¿Quién puede decir que la inserción de Argentina en el mundo como nunca antes en su historia fue un fracaso? ¿Quién puede decir que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad poniéndonos siempre del lado de la gente fue un fracaso?”, puntualizó.

Ayer, Larreta se había diferenciado de Macri y Bullrich, su oponente en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, a la hora de desmenuzar los ejes de su proyecto político. Consultado sobre por qué un votante debería inclinarse por él en las PASO, el alcalde remarcó que si bien en JxC hay una visión de país común, hay diferencias respecto de “cómo” deben encarar las reformas.

“El cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas; gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero”, puntualizó Larreta en una entrevista con Radio La Red: “Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo”.

Larreta suele decir que Macri se equivocó, por ejemplo, con la aprobación de la reforma previsional en 2017. Considera que en ese punto comenzó la caída de la gestión de Cambiemos, que perdería en las presidenciales de 2019, ya que no logró volver a reunir consensos ni sellar acuerdos con el sector del peronismo no kirchnerismo.

Hoy, en diálogo con LN+, intentó aclarar sus expresiones. Dijo que “fracasó” el modelo de los polarizadores, no de Macri. “Yo dije el modelo de las peleas y antinomias fracasó. Lo que no se pudo en ese momento es construir un apoyo suficiente para que eso se mantenga en el tiempo y volvimos para atrás. Hoy tenemos más apoyos, pero no alcanza”, explicó. “Eso dije del gobierno de Mauricio. Es un hecho que muchos cambios buenos, se volvieron para atrás. Y así estamos”, completó.

Es decepcionante escuchar a @horaciorlarreta criticar mas a @PatoBullrich y a @mauriciomacri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el Kirchnerismo y Massa.

No vale todo, no somos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores… — Luis Petri (@luispetri) June 28, 2023

El jefe porteño insistió en que el “modelo” que intentó Macri “fracasó”. “Yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo. El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo, sino es un ida y vuelta más de este péndulo. La diferencia es clara: el único camino posible es construir una nueva mayoría sólida, que no es unanimidad”.

Cuando faltan 45 días para las PASO nacionales, Larreta ajustó su discurso con miras a la disputa con Patricia Bullrich, su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, por el dominio opositor. Con el objetivo de captar adhesiones en el núcleo duro de Pro y seducir a indecisos, el referente opositor puso en marcha una estrategia para convertir sus debilidades en fortalezas.

Por eso, en sus primeros spots de campaña -centrados en seguridad y educación-, Larreta intentó resaltar que tiene firmeza para enfrentar al kirchnerismo. Por caso, hizo un juego de palabras con su problema de temblor esencial, que padece desde que tenía 5 años y le afecta el pulso.

“No se peleen”. A ver, escúchenme una cosita: si un pre-candidato de tu coalición te dice “estafador de la grieta”, fracaso y represor: ¿no hay que responder? Sí, sí y sí. Banco la Presidencia de @mauriciomacri y la candidatura de @PatoBullrich para cambiar la Argentina con… — Laura Alonso 🇦🇷🇺🇦 (@lauritalonso) June 28, 2023

LA NACION