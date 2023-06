Rodríguez Larreta dijo que “fracasó” el modelo de Macri y que ahora Bullrich quiere hacer lo mismo

escuchar

Seguro de que Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría para impulsar reformas en caso de acceder al Ejecutivo, el precandidato a presidente de Pro Horacio Rodríguez Larreta dijo ayer que la antinomia entre partidos políticos no va más. Entonces, admitió que “fracasó” ese modelo que aplicó el exmandatario Mauricio Macri cuando pasó por la Casa Rosada, de apostar a la polarización, y expresó que ahora su rival interna, Patricia Bullrich, quiere hacer lo mismo. “Yo propongo algo diferente”, se desmarcó de sus socios.

Al momento de mostrar contrastes con la exministra de Seguridad, de cara a las PASO en las que competirán el 13 de agosto, el jefe de Gobierno porteño aseguró que los dos son parte de un mismo espacio, que tienen una visión común de hacia dónde debe ir el país, pero que difieren en el cómo.

Larreta: "El modelo de Patricia Bullrich es el de Mauricio Macri y fracasó"

“Y el cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas; gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero”, enumeró Rodríguez Larreta, que indicó en Radio La Red: “Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy, siguiendo ese modelo”.

Consultado sobre si esa forma de encarar la gestión era la implementada por Macri, el presidenciable de Pro entonces aseguró: “Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo. El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo, sino es un ida y vuelta más de este péndulo. La diferencia es clara: el único camino posible es construir una nueva mayoría sólida, que no es unanimidad”.

Contó también que con Macri habló por última vez hace entre diez días y dos semanas, y que después intercambió “algún chat”. En tanto, insistió con que trabajan juntos desde hace 23 años y que por eso se respetan, a la vez que marcó, como otras veces: “Jamás voy a hacer una crítica personal y tampoco cuando otros u otras lo hagan conmigo, porque la unidad está por encima de todo. Para ganarle al kirchnerismo tenemos que estar unidos”. Además, destacó que convocará a Bullrich en caso de imponerse en la interna.

El dirigente que lo tiene al radical Gerardo Morales como compañero de fórmula volvió sobre la idea de que el ministro de Economía, Sergio Massa, que encabeza la boleta para la Presidencia con apoyo mayoritario dentro del espacio oficialista, representa lo mismo que el kirchnerismo. “Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra: es perro. Bueno, este es kirchnerista, no hay duda”, expresó sobre el titular del Palacio de Hacienda, con quien supo tener una relación de estrecha amistad. “Hoy es kirchnerista, no lo era antes. La vida nos fue separando. Yo tenía mi relación con él, hace muchos años. Hablo muy poco con él, hace tiempo que no hablo y hablo poco”, explicó sobre ese vínculo.

Por otra parte, dijo que le gustaría evitar vivir en Olivos y mantenerse en su casa, si eso es posible en caso de ser elegido presidente, y reveló que gana alrededor de un millón de pesos por mes en su rol como jefe de Gobierno.

LA NACION