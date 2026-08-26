El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó un fuerte cruce con el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, luego de que la Cámara baja otorgara media sanción a la reforma de la carta orgánica del BCRA. El proyecto fue aprobado con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.

En principio, la discusión pareció desatarse por la votación particular de la iniciativa, después de que el diputado oficialista Santiago Pauli presentara una moción para que los capítulos del proyecto fueran votados por título y no artículo por artículo.

“Espere, presidente. Usted no sabe cómo se votó lo que se puso recién a consideración”, le reprochó Martínez a Menem. El titular de la Cámara respondió de inmediato: “¿Cómo que no? Se votó a mano alzada y había más de la mitad de las manos levantadas. No entorpezca el funcionamiento de la Cámara”.

Fuerte cruce entre Martín Menem y Germán Martínez tras la media sanción a la reforma del BCRA: “Conmigo no”

La respuesta elevó aún más la tensión en el recinto. “El que no tiene que entorpecerlo es usted”, retrucó el legislador santafesino. Lejos de apaciguar el intercambio, Menem endureció su postura: “Le pido que estudie el reglamento. No se haga el pícaro conmigo. Conmigo no, diputado. Conmigo no”.

Mientras los ánimos seguían caldeados, Martínez le reclamó al presidente de la Cámara que le “bajara el dedito”, en referencia al gesto que realizaba durante la discusión. El episodio reflejó el clima de confrontación que atravesó la sesión en la que el oficialismo consiguió avanzar con una de sus principales iniciativas económicas.

La discusión en rigor era por uno de los artículos de la reforma: el 13, que permite usar reservas en operaciones financieras y que el peronismo busca votar aparte. “Nosotros vamos a pedir que se saquen algunos artículos para el tratamiento en particular. Vamos a pedir que el artículo 13 se vote en particular”, insistió Martínez.

Germán Martínez discute con Martín Menen tras la media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central Santiago Filipuzzi

“Póngalo a votación, póngalo a votación. Lo que no quieren es ver que no tienen mayoría para el tema de las reservas. Por eso no lo quieren hacer. Saben que lo van a perder”, lo chicaneó a continuación.

“Ya se votó, diputado. Vamos a avanzar igual. Si quiere, pide la reconsideración. Pida la reconsideración, vamos”, contestó Menem. “No me tome el pelo, no me tome el pelo”, le pidió el titular del bloque de UxP, a lo que el presidente de la Cámara baja replicó: “Se está equivocando. Se votó una moción. Fue afirmativa. Hubo más de la mitad de las manos levantadas. Se vota por título. Está todo en las cámaras. Vamos a avanzar”.

“No tiene palabra, no tiene palabra, no tiene palabra, no tiene palabra”, repitió una y otra vez Martínez frente a un Menem que ya había decidido no responder a sus interpelaciones. Finalmente, el titular de la Cámara de Diputados dio lugar a la votación del título 1 -que abarca del artículo 1 al 18-, que resultó positiva.

Germán Martínez discute con Martín Menen tras la media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central Santiago Filipuzzi

Posteriormente, Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro, solicitó a Menem que el resto de los títulos se votaran de manera nominal y no a mano alzada. “Se trata de la reforma del BCRA. Me parece que tiene suma importancia”, deslizó. La moción fue aprobada, así como también el titulo dos (artículos 19 al 21).