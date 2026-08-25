Juicio del caso Cuadernos: un exdirectivo de Techint admitió haberle pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha de De Vido

Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint, declaró este martes como testigo en el juicio oral del caso de los cuadernos de las coimas y admitió haber realizado seis pagos en pesos a Roberto Baratta que sumaron el equivalente a cerca de un millón de dólares.

Las visitas de Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, a un edificio de Techint constan en los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno. Son seis visitas en las que quedaron registrados retiros de “paquetes” entre junio y diciembre de 2008.

“Sí, es cierto”, ratificó Zabaleta ante la consulta de la fiscal Fabiana León. “Eran de dinero”, precisó el testigo. “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”, sumó.

“A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza”, reafirmó, en alusión al director de relaciones institucionales de la compañía. “Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”, agregó.

Las situaciones de Zabaleta y de Betnaza, también citado para hoy, son especiales. Por estos pagos a Baratta, ambos estuvieron procesados en la causa, pero su caso recibió un trato diferenciado en un expediente aparte, porque la Justicia entendió que los desembolsos se habían realizado por una situación de emergencia, en un contexto diferente al de los pagos por la obra pública.

se complica la situación de Baratta en Cuadernos Ricardo Pristupluk

Los desembolsos se produjeron en medio del conflicto que Techint atravesaba en Venezuela por la expropiación de Sidor, la siderúrgica que estaba bajo su control y que el gobierno de Hugo Chávez decidió expropiar en 2008. En medio de la negociación por la empresa, se había generado un clima de fuerte hostilidad hacia los trabajadores argentinos, cuyo regreso al país tras la expropiación no estaba garantizado.

Los pagos, según la Justicia argentina, se habrían producido en ese marco y con la intención de que el Gobierno de Cristina Kirchner, de buenos y fuertes lazos con el de Chávez, intercediera en favor de Techint.

Ese contexto hizo que en 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocara los procesamientos de Betnaza y Zabaleta y, más tarde, el juez Julián Ercolini los sobreseyera, igual que al CEO de la empresa, Paolo Rocca.

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