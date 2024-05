Fuerte cruce entre Ricardo Canaletti y Eduardo Belliboni en la previa del paro general de la CGT

Escuchar

El periodista Ricardo Canaletti y el referente piquetero Eduardo Belliboni mantuvieron un acalorado intercambio este miércoles por la mañana durante una salida en televisión del líder del Polo Obrero, quien dio sus impresiones sobre el paro general que encabezará la Confederación General del Trabajo (CGT) este jueves.

Durante un tramo de la entrevista, Carmen Barbieri, conductora del programa Mañanísima, le cedió la palabra a su colega -quien se encontraba en el piso como panelista- para que dialogara con Belliboni. Sin embargo, Canaletti rechazó el ofrecimiento y dijo: “No, a mi me hace mal. Me parece un virus. Me da pericarditis este señor. No quiero hablar”. Rápidamente, el piquetero respondió: “Me da mucha lástima que alguien le escape al debate. Si quiere discutir, discuta. Si no, no me ofenda”.

“No, el debate con usted, no”, insistió el periodista que, lentamente, comenzó a levantar la voz y soltó: “No todas las opiniones son consideradas. La suya no es considerada”. Mientras el también abogado repetía una y otra vez la misma oración, el líder del Polo Obrero reiteraba su pedido de no ofensa.

“Si no quiere discutir, córrase, vaya al baño, vaya a la cocina”, le propuso entonces. Sin intención de bajar la intensidad de la discusión, el panelista redobló la apuesta. “Yo también lo puedo mandar a muchos otros lugares, que seguramente usted ya conoce, porque está lleno de bosta”. “No diga pavadas”, respondió Belliboni.

“Tomatelá, ¿siempre lo mismo?”, polemizó Canaletti y le pidió a la producción que sacaran del aire al entrevistado. Sin ánimos de terminar con la discusión, Belliboni tildó al abogado de “votante oculto de [Javier] Milei”. “Quiere que el Gobierno siga atacando a trabajadores. Diga eso señor Canaletti y listo”, le solicitó.

Sus palabras no hicieron más que enfurecer al panelista, que arremetió: “Usted es un virus, un virus para la sociedad. Usted no tiene con qué discutir, un maleducado que debería poner sobre la mesa de qué vive. Una y mil veces, ¿de qué vive?. Nunca lo aclaró, no lo sabemos”.

“Señor, yo puse varias veces mi currículum sobre la mesa”, lo desacreditó Belliboni. “No hablemos los dos a la vez”, le imploró a continuación Canaletti que, acto seguido, sentenció: “¿Sabe qué? Váyase al carajo. Váyase el carajo”. A la par que sus compañeros intentaron calmarlo, lanzó nuevamente: “Váyase el carajo”.

“Pero Ricardo, por favor”, le recriminó Barbieri, a la vez que le pedía dejara hablar al entrevistado. “¿Pero por qué ponen a un tipo como éste que no contribuye ni al progreso ni a los trabajadores? No contribuye a nada”, se justificó el periodista. Mientras tanto, el referente del Polo Obrero siguía con chicanas: “Se puso nervioso”.

“Váyase al carajo, váyase al palo mayor de la carabela y mire cómo dejaron al país. Yo creo que después de esta entrevista, no vas a aparecer más acá amigo. Este tipo no es nada, es un junta pulga que vive de los pobres. Andá a laburar ahora, ¿qué mierda estás haciendo acá? Andá a laburar ahora. Es un virus. Un virus, bacteria, bicho, alimaña, todo eso sos”, lanzó Canaletti con vehemencia. A modo irónico, el dirigente piquetero pidió a la producción llamar al SAME.

“Tomatelá, tomatelá. Estás acostumbrado a tomarte todo esto que pasa con cara de hipócrita. Andá, tomatelás, viejo. Andá a laburar. Andá a laburar, papá. Sáquenlo del día. ¿A este tipo quieren escuchar? Se puede hacer un debate sin necesidad de tener este tipo ahí. Este tipo no aporta nada, jode al país, jode a la gente y te viene con un discurso de víbora para enroscarte. Sáquenlo de ahí. Yo no tengo ningún respeto por este señor”, cerró el periodista y dio por terminado el intercambio.

LA NACION