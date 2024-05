Pablo Echarri contó que cambia dólares por la crisis y Karina Milei reaccionó con dureza: “Seguro los comprabas al oficial”

Escuchar

La secretaria de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, utilizó su nueva cuenta de X para criticar las recientes declaraciones realizadas por el actor Pablo Echarri, en donde apuntó contra la política económica del Gobierno y contó que cambia dólares por la crisis. “Seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio”, le recriminó la funcionaria.

En una entrevista de televisión, Echarri criticó la gestión de Javier Milei, y aseguró: “Me impacta profundamente, no hay una economía en la que se pueda generar un ahorro”. “Para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me sirvo de ellas, yo tengo un trabajo sostenido, yo soy productor, soy actor, soy gestor cultural, y de alguna manera no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y grandemente”, afirmó a C5N.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en un posteo de Instagram https://www.instagram.com/duplaa_nancyok/

En ese sentido, señaló que “los impuestos y los servicios han subido de manera sideral, la última factura de agua me ha llegado de casi 100.000 pesos”.

Luego confesó cómo hacen junto a su pareja Nancy Dupláa para administrar su presupuesto: “Tocamos ahorros claramente, esto es algo que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir”. Y detalló: “Yo hoy cambio dólares porque es la única forma que tengo”, indicó. “Me impacta, cambio dólares y estoy en total desacuerdo con el gobierno”, aseguró Echarri, muy crítico con la gestión del líder de La Libertad Avanza.

Ante esta última declaración, Karina Milei salió al cruce: “ ¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además, seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… Viva la libertad, carajo ”.

Su visión del país

“Si yo te tengo que dar el termómetro del día de hoy, la calle es una seda para mí”, describió. Y sobre la gestión de Milei analizó: “Está gestionando el Poder Ejecutivo un gobierno de ultraderecha que fue votado por una mayoría, que todavía sostiene niveles de imagen y aceptación con números bastante altos a cinco, seis meses de su comienzo”.

“Más allá de las dificultades que veníamos transitando, con las medidas tomadas sobre todo con el DNU 70/23 en estos últimos meses se ha derrumbado la economía”, sostuvo el artista.

En este sentido agregó: “Ha puesto a las Pymes en una situación de derrumbe total, a los jubilados y los trabajadores por primera vez los puso en la historia en un lugar en el que hoy son pobres y que no llegan a la canasta básica”.

“Entonces la calle está como una seda porque no hay nadie de derecha ni de ultraderecha que haya votado a este gobierno por convicción o por acompañamiento, como gente de Juntos por el Cambio que diga absolutamente nada, están callados la boca ante el sufrimiento del pueblo porque lo que está sucediendo en un ataque feroz”, criticó Echarri.

Sobre su visión a futuro para el país, adelantó: “Auguro un resultado bastante negativo, descreo que la Argentina pueda salir y encontrar su estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”.

Por último, sobre la presentación que realizó el jefe de Estado de su nuevo libro el pasado miércoles en el Luna Park, opinó: “Estos son los actos de las personas que luego traen consecuencias muy negativas, en un momento de derrumbe económico en un sector amplísimo de la sociedad en donde hay mucha angustia”.

