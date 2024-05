Paro general: el Gobierno confirmó que descontará el día a los estatales que no se presenten a trabajar

Escuchar

En la previa del paro general que la CGT encabezará mañana, el Gobierno confirmó este miércoles que descontará el día a los estatales que no se presenten a trabajar, entre duras críticas a la la central obrera. El encargado de dar la notificación fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que los que alientan la medida de fuerza quieren “seguir con un camino de servidumbre” y que son “fundamentalistas del atraso”. Asimismo, lanzó una advertencia, a menos de 24 horas de iniciarse la protesta.

“Se les descontará a los estatales que paren; quien no cumple con su actividad, no cobra” , sentenció hoy Adorni, en su tradicional conferencia de prensa.

Sin embargo, cuando le señalaron que a parte de la planta le costará llegar a sus oficinas debido a que tanto los colectivos como los trenes y los subtes se plegaron al paro general, hizo una aclaración. “Siempre me referí a descontarles a aquellos que interpretemos que se hizo por efectivamente parar y no por imposibilidad”, destacó, pese a que no ahondó en cómo diferenciarán cada caso. “Todos vamos a tener alguna dificultad. Casi 6.593.000 personas van a tener inconvenientes, gran parte en llegar a su lugar de trabajo. Lo lamentamos enormemente y mucho peor aún por aquellos que quieren ir y no puedan”, acotó.

En pie de guerra con los gremios -y convencido de que la medida “no tiene razón aparente”-, el vocero del presidente Javier Milei recordó que todavía está vigente el número de teléfono 134 para denunciar extorsiones y adelantó: “Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la situación del día de mañana ocasione”. No obstante, al menos la CGT no planea movilizarse. Sí realizar una conferencia de prensa por la tarde. Por su parte, los sindicatos de izquierda y el movimiento piquetero hablarán a las 10.30 frente al Congreso de la Nación.

“6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos: 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, 1,5 millones de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, 1 millón de personas no van a poder viajar en trenes y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que, la decisión de la CGT afecta a esa cantidad de personas aproximadamente”, desglosó, según el cálculo de la Casa Rosada.

Y después fue contra la estrategia cegetista y le enrostró a la conducción su inactividad durante la administración anterior, de Alberto Fernández. “Nuestro gobierno tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En cuatro años de gobierno del doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130.000 muertos bajo el lema de ‘El Estado te cuida’ tuvo cero paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza de la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea dos de cada tres medidas, y dado el estado de las cosas estos gobiernos, los peronistas, no han brillado por su eficiencia”, repasó.

Entonces, fue ahí cuando dijo que mañana paran “los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre y los fundamentalistas del atraso”, y les hizo un aviso: “A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración informa que solo van a ganarse el desprecio de los que necesitan ir a trabajar”.

Sobre la vuelta atrás en el piso de Ganancias que el Gobierno impulsa en el programa fiscal que tiene el aval de Diputados y se trata ahora en el Senado, uno de los temas que genera rispideces con los gremios, Adorni dijo que es “el mejor de todos” los impuestos, dentro de “lo malos que son”.

“Lo que mejora es que uno ingresaba con la escala máxima y, con la ley, las escalas comienzan a tener una progresividad más razonable que la de siempre, de entrar con 35%. La intención es que las escalas vuelvan a tener progresividad dentro de un esquema impositivo irracional en el que convivimos desde hace décadas, que iremos mejorando. Tenemos planeada para más adelante una modificación del sistema tributario mucho más profunda, que corrija inequidades”, indicó.

LA NACION

