Fuerte cruce entre Romina Manguel y Benegas Lynch en el Congreso

En un clima encendido, este jueves sesionó la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y se produjo un fuerte cruce entre el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch y la periodista Romina Manguel. La situación ocurrió cuando la conductora retomó unas declaraciones que había vertido el diputado en su programa, que ya habían generado polémica en su momento.

Manguel acudió, como otros colegas suyos, a exponer en esta comisión que preside la libertaria Emilia Orozco. En eso, cuando habló de los ataques del presidente Javier Milei a la prensa, puso como ejemplo lo que ocurrió cuando entrevistó en su programa de radio a Benegas Lynch y tuvo comentarios que hicieron enojar al diputado.

En primer término, Manguel planteó que a ella no le interesan los achaques que puedan hacerle en redes sociales los mileístas, pero sí dijo que la preocupa “mucho” si hay una decisión “coordinada y consensuada desde las altas esferas del poder” para ir contra determinadas personas que ejercen la profesión. “Ahí sí, la cosa se va poniendo más vidriosa y oscura”, planteó, a la vez que cuestionó que Milei “no entiende” la asimetría que hay entre su figura como Presidente y la del resto de las personas.

“Perdón, Bertie, pero fue un hecho muy público y quiero referirme a ese ejemplo. Bertie me dio una entrevista generosamente, estuvimos más de una hora conversando, le pregunté si había pedido permiso [para ir a la radio] porque sé que no soy de las favoritas de este gobierno y tampoco lo quiero ser, pero me dijo que no, que elegía libremente su agenda. Tuvimos una buena conversación. Después, y como generaron una escalada muy grande las declaraciones que hizo al respecto del trabajo de menores, el Presidente se enojó mucho por la escalada, y salió a denigrarme y a desprestigiarme”, comentó Manguel para introducir al diputado a su descargo.

Con eso se refirió a los comentarios de Benegas Lynch esa vez que, diferenciándose de la Ley de Educación Nacional N°26.206, que establece la obligatoriedad desde los cuatro años hasta la finalización de la escuela secundaria, consideró: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Entonces, Manguel retomó los dichos de Milei posteriores a esa frase, cuando la acusó de querer romper al oficialismo -algo que negó- y le dijo que lo había “tergiversado” a Benegas Lynch. “Solo bastaba con ir a la entrevista y ver que era fidedigna la interpretación. Lamenté también que, Bertie, no hayas sido honesto de que yo no había tergiversado y que la nota era esa, guste o no. Es importante que si el Presidente dice algo, que el diputado diga: ‘Te puede gustar o no, pero eso lo dije’. Para respetar y evitar que pasen las cosas que pasaron”, le planteó la periodista al legislador, que la miraba desde otro sector del salón.

Luego de que Manguel terminó su exposición, Benegas Lynch se mostró indignado y le exigió a Orozco que le diera la palabra. “No pretendía participar, se me alude. No pretendía que Romina venga a pedir disculpas por lo que me hizo, pero tampoco volver a instalar el tema, que no tengo la menor intención. Solo decir que no voy más al programa de Romina Manguel ”, arrancó el diputado oficialista.

Convencido de que “las mejores notas se las hizo gente de izquierda”, Benegas Lynch reparó: “Pe ro tienen que tener honestidad intelectual, no hacer una canallada de citar en Twitter cosas que no dije”.

Contó, además, el legislador que cuando terminó aquella entrevista le dijo a Manguel que le parecía una “persona encantadora” y que destacaba que pese a haberle “hablado pestes de Milei” antes de la nota, después se hubiera puesto “el vestido de periodista” para el intercambio. “Los dos nos quedamos encantados. Grabamos un viernes, pero cuando sale al aire el domingo... Es algo que es bastante corriente en los medios, ponen citas en Twitter porque se ve que están poco instalados, tienen poca audiencia y quieren instalar cosas picantes”, se quejó.

En eso, se enojó también contra quienes lo interrumpían. “Voy a terminar de hablar, me vas a escuchar”, “[Germán] Martínez, fumate lo que tengo que decir, libertad de expresión” y “voy a terminar, Manguel”, fueron algunas de sus expresiones para pedir silencio.

“La cita textual y el encomillado en la academia y el periodismo son sagrados, y tanto más sagrado es el contexto. Ponen un hilo de Twitter con citas y les gusta picantear para instalar la nota. Ya tuviste, Manguel, esa semana de protagonismo, cortala ”, sentenció Benegas Lynch, indignado por lo que pasó aquella vez.

Tras la intervención del libertario se generó un escándalo. “Si este va a ser el manejo de la presidenta de la comisión, yo me voy. El diputado está faltando a la verdad en la Comisión de Libertad de Expresión; si lo va a permitir, me retiro”, gritó la periodista contra Orozco.

Entonces, la presidenta del cuerpo le cedió la palabra y Manguel arremetió contra el diputado. “Benegas Lynch habló de canallada, es lo que suele hacer parte de este gobierno, no digo todo porque hay otros a los que respeto muchísimo. No fue capaz de decir que no se había tergiversado y esto es fácil, no tiene matices: ponemos la nota de punta a punta, y escuchen y digan si se tergiversó media palabra. Después escaló, no gustó lo que se escuchó y el Presidente dijo que no tenían que venir a mis espacios. Y Benegas Lynch en vez de ser, como él reclama, honesto y decir que lo dijo, tengo que venir acá a pedirle disculpas, cuando el que me tiene que pedir disculpas es él. Y además me agrede diciendo que busqué una semana de popularidad. Trabajo hace 30 años; no necesité de Bertie antes, ni necesito ahora . Me parece una falta de respeto”, cerró la conductora, para que la comisión continuará con otros temas.

