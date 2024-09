Fuerte discurso de Florencia Carignano en el debate por la privatización de Aerolíneas

Escuchar

En pleno debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas, en el Congreso, la diputada de Unión por la Patria (UP) Florencia Carignano apuntó duramente contra el titular de la aerolínea de bandera, Fabián Lombardo, a quien tildó de “traidor” por haber integrado el directorio de la compañía durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En esa línea, también cuestionó al secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, por migrar hacia las filas de La Libertad Avanza. “Qué suerte que se llevaron esa gente nefasta”, ironizó.

“Me alegra que al diputado [Hernán] Lombardi le caiga tan bien Fabián Lombardo porque le cuento, por ahí no lo sabe, es uno de los tantos Sciolis de la vida que andan dando vuelta por La Libertad Avanza. El actual presidente fue funcionario de Aerolíneas Argentinas del 2009 a 2015 y Macri lo echó. Qué bueno que en eso te podés independizar y pensar que es un buen funcionario”, comenzó Carignano a modo de chicana contra el legislador de Pro, autor de uno de los proyectos para vender la aerolínea de bandera.

“Luego volvió y en 2019 era parte fundamental de la aerolínea, la cual todos ustedes están criticando. Entonces, yo no entiendo, ¿por qué no lo echan si tanto daño le hizo a la compañía? ¿Por qué premiaron a un tipo que además de ser un traidor como Scioli, porque no vino a dar la cara acá, ahora encima es verdugo de la propia compañía que gestionó durante muchísimo tiempo e hizo un desastre?”, cuestionó Carignano.

“¿Qué pasó? ¿Como les va a hacer el negocio a ustedes lo mantienen? La verdad es raro el criterio que tiene con los Sciolis de la vida”, arremetió la ex directora de Migraciones. “Qué suerte que se llevaron esa gente nefasta y la tiene gestionando para ustedes. Va, gestionando... Son topos. Scioli está allá con ese señor destruyendo el Estado por dentro”, agregó Carignano contra los dos funcionarios.

A lo largo de su discurso en el plenario de comisiones, Carignano cuestionó varios de los argumentos esgrimidos por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quienes durante su primera intervención frente a los diputados cuestionaron el déficit de la empresa y hablaron de un “despilfarro” de recursos. “Dijeron que Aerolíneas es un obstáculo y el mercado está totalmente desregulado. “Qué están esperando para que vengan todas estas promesas falsas. Cuándo van a llegar todas esas aerolíneas. ¿Son los brotes verdes, es el segundo semestre? ¿Es el ‘final del túnel de Macri’ que nunca llegó? Porque el mercado está desregulado, ¿qué hacen que no vienen? Hacen lo de Petronas, huyen”, sentenció la diputada de Unión por la Patria.

En esa línea, Carignano exhibió un informe firmado por el propio Lombardo en el que, según sostuvo, muestra que en 2023 la empresa “no requirió fondos del Tesoro para su funcionamiento″. Por otro lado, la diputada sostuvo que la companóa registró durante el 2023 un 79% por ciento de puntualidad y luego denunció que este año se dejaron de publicar las cifras en relación a este indicador. “La quieren destruir son todas maniobras para destruirla. Seamos serios. Cada renglón de la Ley de Bases es un negociado para los amigos de Milei. Acá hay un negocio de Macri y Milei, díganlo de una vez y después discutimos otra cosa”, completó la exdirectora de Migraciones.

El discurso de Carignano se da tras la ausencia del presidente de la compañía estatal, quien estaba previsto hoy iba a exponer frente a los diputados pero no asistió. Fuentes de la empresa confirmaron su ausencia cuando ya estaba iniciada la reunión. Según informaron los referentes del plenario a LA NACION, el titular de la entidad justificó su faltazo “por temas de agenda”.

