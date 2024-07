Fuerte respuesta del Gobierno a la carta de Alberto Fernández para rechazar el Pacto de Mayo

Escuchar

Tras la carta que publicó el expresidente Alberto Fernández en la que expuso sus razones para rechazar la invitación del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo, el Gobierno cuestionó los argumentos esgrimidos por el exmandatario para no asistir al acto celebrado en Tucumán. “Sigue sin entender”, apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

“Llama la atención porque hace alusión a algunas cuestiones extrañas”, señaló Adorni en relación a la misiva difundida ayer por Fernández. “Por momentos hablaba como abogado, que quizás no toda la gente entiende. Sigue sin entender qué es lo que pasó en las elecciones del año pasado”, arremetió el funcionario.

Las críticas del vocero se dan luego que el exmandatario publicara ayer una carta en la que expresó su preocupación por la intención del Presidente en “destruir el Estado” y en la que advirtió que los 10 puntos que integran el Acta de Mayo buscan “obviar normas constitucionales”.

Fernández citó las afirmaciones del Presidente sobre que es “un topo que disfruta de destruir el Estado”, y aseguró: “Semejante afirmación deja al descubierto su objetivo de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución Nacional en tanto ella no es otra cosa que el consenso social y político que en su momento dio vida al Estado en el que vivimos. En consecuencia, si usted busca ‘destruir’ el Estado, inexorablemente busca también quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales aquel se fundamenta”.

En otro tramo de su misiva, Fernández ahondó en cuestiones económicas relacionadas a la propiedad privada y al equilibrio fiscal.

Mensaje al Presidente Milei con motivo de la invitación que me cursara a participar de los actos conmemorativos de la Independencia Argentina. pic.twitter.com/O9chwJuEc5 — Alberto Fernández (@alferdez) July 8, 2024

“Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice una educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure sus sustentabilidad. Sin embargo, la propiedad privada (reconocida como derecho en nuestra Carta Magna) puede ceder por razones de utilidad pública. ¿Pretenden eliminar esa excepción?”, planteó Fernández.

“Otro tanto ocurre con la búsqueda de una educación de excelencia. Por lo que han sido sus políticas, es evidente que el Gobierno nacional no valora la educación pública y su idea es promover la educación privada repartiendo ‘vouchers educativos’. ¡Cuál es el camino que elegiremos para mejorar los niveles de la educación?”, continuó el expresidente.

“Finalmente, todos buscamos que el sistema previsional sea sustentable, pero ¿lo lograremos mejorando los aportes provisionales evitando el empleo irregular o promoviendo cuentas de capitalización individual administradas por fondos de pensiones?”, cuestionó el exmandatario.

En relación a ello, Adorni negó los dichos de Fernández y sostuvo que al Gobierno “no se le cruza por la cabeza” reformar la Constitución y luego puso en jaque los argumentos del expresidente en relación a la inviolabilidad de la propiedad privada.

“O estás de acuerdo con la inviolabilidad de la propiedad privada o no. No tenés grises. O estás embarazada o no, no estás más o menos embarazada”, sostuvo Adorni. Y por medio de una ironía, cerró: “Tal vez ahí el expresidente tuvo algún dejo de confusión cuando redactó o se lo redactaron”.

