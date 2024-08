Fuertes cruces entre adultos mayores y la diputada Lourdes Arrieta por su visita a represores en una comisión de Diputados

Escuchar

Al menos siete expositores de organizaciones relacionadas con los adultos mayores tuvieron fuertes cruces y se retiraron de la comisión de Adultos Mayores de Diputados luego de notar que Lourdes Arrieta, una de las legisladoras de La Libertad Avanza que visitó a represores condenados en el penal federal de Ezeiza, se encontraba en la reunión informativa. “ Como exdetenido no puedo estar sentado con negacionistas y quienes defienden y visitan genocidas ”, explicó uno de los expositores antes de abandonar el lugar.

Arrieta formó parte de la comitiva de libertarios que se reunió con militares condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar hace un mes atrás. Entre ellos se encontraba Alfredo Astiz, cuyo papel fue principal en el secuestro, tortura y desaparición de personas. Desde entonces, y tras las fuertes críticas y rechazos tanto de la oposición como del oficialismo, la diputada sostuvo que no sabía quién era Astiz y que “tuvo que googlearlo”. Luego aseguró que fue “engañada” para ir a la cárcel, denunció a tres de sus compañeros de bloque y pidió protección para ella y su familia.

Diputados visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad. Lourdes Arrieta se encuentra en el centro, con un tapado naranja

A los 20 minutos de iniciada la comisión, luego de que dos invitados hablaran, Luis Rivadeneira, representante del Frente de Adultxs Mayores de La Cámpora, pidió la palabra. “Le voy a pedir disculpas a mis compañeros y compañeras pero realmente no puedo, como exdetenido, estar sentado con negacionistas y quienes defienden y visitan a los genocidas. Con esas personas no me puedo sentar. Así que agradezco la invitación y me retiro”, declaró y abandonó el lugar, seguido de una serie de aplausos de los presentes de la comisión.

Inmediatamente Noemí Fernández, del Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados ATE CABA, acordó con las declaraciones de Rivadeneira y le habló a Arrieta directamente. “Usted fue a visitar el otro día a esos asesinos que robaron bebés. Es una cuestión de respeto por la historia y la memoria de mis 30.000 compañeros. Pido disculpas diputados, pero me parece que llegó la hora en la Argentina de hablar con la verdad y no ser hipócritas . Nos vemos en otra oportunidad”, consignó, mientras Arrieta la interrumpía para tomar la palabra.

Aún así, antes de dejarla hablar, la diputada Gisela Marziotta aclaró que la reunión informativa podía organizarse en otro momento y que el tema se iba a llevar al recinto de la Cámara baja en la última sesión, que no se logró por falta de quórum. “Hay sesión mañana y es un tema que está pendiente de tratamiento la investigación de la conducta de los diputados que fueron a visitar a los genocidas y, en mi caso particular, el pedido de expulsarlos de la Cámara directamente que es lo que considero que debería ser la medida justa y ejemplificadora”, sostuvo.

La joven diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, busca liderar LLA en la tierra cuyana, impulsada por Karina Milei y Martìn Menem. Crece el malestar de los libertarios y enciende alertas en el radicalismo local.

Arrieta tomó luego la palabra y argumentó que la llevaron engañada y que recibió “amenazas, inclusive de adultos mayores”. “Me llevaron engañada. Yo no soy ninguna hipócrita y lamento profundamente que se me señale y critique después de haber mostrado que dije la verdad. Mi credibilidad vale ante todo. Por eso me presenté ante la Justicia”, alegó.

Renee Girardi, del Frente de Adultos Mayores de Unidos y Organizados, arremetió contra la diputada por reunirse con personas que “tiraron personas vivas al mar, sustrajeron niños y torturaron” y pidió que la diputada se retirara para continuar con la comisión. “Nosotros somos justamente de la década del 70 y no puedo estar sentada al lado de alguien que los haya ido a ver, más allá de que haya estado confundida o lo que miércoles sea. Me retiro”, explicó, y le contestó a la diputada: “No tengo nada que decirle. Lo lamento”. Marziotta allí sugirió que los diputados se “pidan licencia para no entorpercer a quienes no quieran compartir los espacios” con ellos.

“Si te engañaron, tendrías que preguntarte qué pasó”

Tras esa secuencia y varias exposiciones más contra Arrieta, el mayor cruce se dio con Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA de los Trabajadores, quien sostuvo que la situación era “discriminación”. Allí, Arrieta le respondió que la estaban discriminando a ella y fue cuando los gritos comenzaron.

“No te está discriminando nadie porque estás sentada ahí y los que nos vamos somos nosotros. Si te engañaron, tendrías que preguntarte qué pasó que no reflexionaste sobre tu condición como diputada porque cada uno tiene la formación que corresponde y la historia no se puede evitar”, le dijo Ruiz. Tras varias exposiciones, finalmente Marziotta llamó a un cuarto intermedio y la comisión quedó para reunirse a nuevo aviso.

LA NACION