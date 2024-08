La diputada Lourdes Arrieta dio detalles en la Justicia sobre la visita a los represores y dijo que se sintió intimidada por Alfredo Astiz

Escuchar

Lourdes Micaela Arrieta integró el 11 de julio pasado la comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza que visitó la cárcel de Ezeiza para mantener un encuentro con represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, Alfredo Astiz, un símbolo del régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 porque tuvo un papel principal en el secuestro, las torturas y la desaparición de personas. Entre ellas, la de dos monjas francesas por lo que también fue juzgado en Europa. Astiz está condenado a cadena perpetua y a pesar de su atroz historial, Arrieta dijo que no sabía quién era. “Tuve que googlearlo”, intentó justificarse. Astiz, sin embargo, sí sabía quién era ella.

“Una de las cuestiones que más me ha movilizado, y también hoy me genera un gran temor, se relaciona con que uno de los internos [Astiz] conocía mi nombre , sabía que me haría presente en el lugar y sabía que mi papá es veterano de Malvinas. Este sujeto no me sacó la vista de encima, algo que por momentos llegó a intimidarme y molestarme, pero al estar rodeada de mis compañeros de trabajo, y funcionarios del lugar, entendí que estaba segura”, declaró Arrietta en un escrito de 30 páginas que presentó el viernes pasado en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. En el texto, al que accedió LA NACION, hay un apartado especial en el que la diputada se refiere a Astiz. No precisó en su presentación si su pedido de “protección” para ella y su familia se debió a este episodio o a amenazas que dice haber recibido tras conocerse públicamente la visita a la cárcel.

En su denuncia, Arrieta pide que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos; conspiración, y malversación de caudales públicos. Menciona en su presentación al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al cura Javier Olivera Ravasi y a sus compañeros de bloque, los diputados Benedit Beltrán, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, porque supuestamente fueron los responsables de organizar la visita. Pero además denunció a la mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados, Sharif Menem. También apuntó contra los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi y María Laura Olea.

“Se habló de reestablecer la paz de gente inocente privada de su libertad y que había heridas del pasado que cerrar en la sociedad”, dijo Arrietta sobre las temáticas de un grupo de WhatsApp que integra ella y algunos de los protagonistas de la visita a la cárcel. Dio además detalles sobre cómo se gestó el ingreso al penal y denunció que no hubo ningún tipo de control. Presentó un chat de WhatsApp en el que el padre Javier Ravasi avisa: “El diputado Beltrán Beneditt habló con Patricia Bullrich [ministra de Seguridad de la Nación] para que quienes deseen sumarse a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”. Desde el entorno de Bullrich rechazaron conocer de antemano la visita de los diputados a la cárcel. “ Nos enteremos por los diarios ”, respondieron ante la consulta de LA NACION.

Arrieta, además, denunció que se utilizó una camioneta oficial de la Cámara de Diputados para el traslado y presentó un chat con un asesor de Martín Menem, presidente del cuerpo, para consensuar el tono de un comunicado de prensa que pensaba publicar. Ella denunció una suerte de “censura”. Cerca de Menem dijeron que hubo un giro en su postura sobre la violencia política de los 70 y la violación a los derechos humanos.

