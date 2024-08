Gabriel Bornoroni, tras la salida de Arrieta: “Si vos no querés jugar con el equipo podés hacer un monobloque”

Escuchar

El jefe de la Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, se refirió hoy a las internas dentro del espacio que conduce, apuntó contra Lourdes Arrieta tras su salida del bloque y se despegó de las controversiales declaraciones del ministro de Justicia, Cúneo Libarona, quien ayer llegó a decir que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”.

“La decisión de Lourdes Arrieta fue una decisión del bloque, lo cual está bueno (que se adelantó) porque si nosotros tenemos una estrategia como bloque y vos no querés jugar con el equipo podés jugar con otro equipo o hacer un monobloque”, marcó Bornoroni en diálogo con LN+, tras conocerse ayer la renuncia a la bancada de la legisladora, minutos antes de materializarse su expulsión dentro del espacio en Diputados.

Por otro lado, el jefe de bloque se refirió a la situación de las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci, quienes la semana pasada, luego del escándalo en la asamblea libertaria estaban en la cuerda floja, según pudo saber LA NACION. “Están jugando dentro del equipo y bajo las idea del presidente Javier Milei”, señaló Bornoroni.

“Todo el bloque ha llegado de la mano de la boleta de Milei y lo han votado al Presidente Milei por las ideas que ha dicho en campaña. El trabajo nuestro y más que nada el mío es que esas leyes que envía el Ejecutivo puedan ver la luz”, sostuvo el parlamentario. Y en esa línea agregó: “El plan es grande y uno por ahí en los matices que dice esto lo comparto o no, nos corremos del plan. Estamos dentro de un equipo y el plan es llevar adelante todas las leyes que miley y su equipo envíen al congreso”.

En otro tramo de la entrevista, el diputado fue consultado acerca de las polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien durante una exposición en Diputados explicitó ayer el rechazo del Gobierno en relación a la diversidad de identidades sexuales al argumentar que estas “no se alinean a la biología”. Si bien Bornoroni optó por no opinar acerca del descargo del funcionario, se despegó de sus dichos.

“Yo estoy muy alineado con el pensamiento de Milei. Me gustaría indagar un poco más en lo que dijo el ministro, pero la idea nuestra es que cada uno haga lo que quiera sin molestar a otro”, destacó. Y al respecto concluyó: “Cada uno puede hacer lo que quiera en su intimidad yo no tengo que decir esto está bien o mal, mientras no moleste a los terceros”.

