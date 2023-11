escuchar

El intenso debate entre los candidatos a vicepresidentes, Agustín Rossi y Victoria Villarruel, siguió en las redes sociales entre quienes apoyan al compañero de fórmula de Sergio Massa y a la de Javier Milei. En ese espacio, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se sumó a las repercusiones y realizó un posteo en donde criticó la actitud mostrada por la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) durante el debate, pero rápidamente fue cuestionado por Waldo Wolff, dirigente de Pro, quien apuntó contra la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En su cuenta oficial de X, Cerruti escribió su reflexión sobre el debate de vicepresidentes que se llevó a cabo en la señal TN el miércoles por la noche. “ Cuarenta años de democracia y una candidata a vicepresidenta violenta, odiadora y negacionista ”, opinó sobre Villarruel y agregó: “Enorme tristeza país”.

Los dichos de la portavoz del Gobierno fueron en sintonía con lo sostenido por el candidato oficialista de Unión por la Patria, Agustín Rossi. El funcionario en diferentes momentos expresó que Villarruel actuaba de forma similar a Milei. “Se pone enojada y un poquito violenta, la simbiosis con Milei la penetra, tiene mucha violencia”, acusó cuando se discutían las políticas de relaciones exteriores.

Como respuesta a eso, el actual secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires y dirigente de Pro Waldo Wolff salió al cruce para defender a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza y arremetió contras las causas abiertas en la Justicia que posee Cristina Kirchner.

“Salí de ahí, Gabi”, chicaneó y siguió: “La actual está condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita y va a juicio oral por el Memorándum con Irán, Hotesur y Los Sauces. Buscaría otro tweet, de onda”.

Acto seguido, el intercambio de mensajes continuó. Cerruti replicó: “De bancar a quien acaba de pedir la libertad de los genocidas no se vuelve. Querete un poco más”. A lo que el exdiputado nacional respondió: “De bancar a los que firmaron un memorándum con Irán no se vuelve. Que tengas buenas noches”.

En las últimas semanas, Wolff reveló que en el balotaje entre Massa y Milei, su voto iba a ir con la fórmula libertaria, luego de que la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri marcaran su apoyo al economista tras perder en las elecciones generales del 22 de octubre.

Parte del intercambio entre Wolff y Cerruti en las redes sociales

Entrevistado por Eduardo Feinmann en la pantalla de LN+, Wolff había señalado: “Entiendo que haya gente que se puede mantener neutral. Es una posibilidad. Entiendo que puede haber gente de mi espacio que no quiere acompañar. Es una posibilidad, somos demócratas. Pero yo lo conozco a Javier. Coincidimos en algunas cosas, en otras no. Pero hemos sido respetuosos de nuestras diferencias. Y ahora hay dos propuestas. Y no creo que haya posibilidad de que acompañemos a quienes estuvieron involucrados en la firma del Memorándum con Irán”.

