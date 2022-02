Gabriela Cerruti volvió a cuestionar al periodismo: “Como portavoz no puedo contestar algo que salió de una fuente que andá a saber quién es”

En medio de la polémica por el cruce entre Gabriela Cerruti y una periodista de LA NACION durante la conferencia de prensa ayer en la Casa Rosada, la funcionaria del Gobierno volvió a cuestionar al periodismo. “Como portavoz no puedo contestar algo que salió de una fuente que no sabemos absolutamente quién es”, sentenció en diálogo con Radio 10.

A lo largo de la entrevista, Cerruti insistió que la voz del Gobierno debe ser en on, o a través de declaraciones del propio Presidente o de la portavoz. “Dejemos de lado esto tan popularizado de los off porque de repente no se sabe si el funcionario es de primera, de segunda, tercera, cuarta línea, y aparece en lo diarios como la posición del Gobierno y por ahí es un secretario”, remarcó.

“Esta idea de chequear la información es algo que también se ha perdido. Muchas veces hay cosas que se le indilgan a la política que tienen que ver con cómo el periodismo las cuenta y no con lo que sucede realmente. Pareciera que estamos todo el día peleándonos y la verdad es que estamos trabajando”, apuntó Cerruti.

El cruce

La polémica se desató ayer en plena conferencia de prensa en Casa Rosada, luego de que la portavoz desmintiera que la frase de Fernández ante su par ruso, Vladimir Putin, sobre cortar la dependencia del país con Estados Unidos haya generado malestar en la Casa Blanca.

Al ser consultada por una periodista de LA NACION por el “desagrado y la incomodidad” del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras el artículo publicado por este medio, Cerruti rápidamente cuestionó: “¿Qué funcionario dijo eso?” y luego agregó: “Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo”.

Cerruti negó tensiones con EE.UU. por los dichos del Presidente

Ante la repregunta por la postura del Gobierno y tras tener que repetirle que la información estaba confirmada, la portavoz continuó con su descargo. “Esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo”, siguió Cerruti.

“La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a algún país nos enteramos todos y hay algún funcionario que con nombre y apellido hace conocer su opinión”, sumó.

En diálogo radial Cerruti volvió a abordar la cuestión y al respecto concluyó: “Es como el abc del periodismo; si yo contesto algo que un diario dice que es la posición de Estados Unidos, le estoy contestando a ese país y la verdad es que pongo al Presidente en la posición de estar contestándole al gobierno de EE.UU. algo que no sabemos quién ni cómo lo dijo”.